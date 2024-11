Perizia fonometrica irregolare, occupazione abusiva di suolo pubblico e apologia del regime fascista: sono gli illeciti che lo scorso fine settimana la Polizia Municipale ha contestato ai gestori e a un dipendente di un locale di piazza Aragona, dove gli agenti sono intervenuti su esposto dei residenti. Attese le gravi violazioni, sono state elevate sanzioni per più di 6mila euro.

I controlli

Al momento del sopralluogo, nel locale era in corso un evento musicale, gestito da un DJ e con la presenza di numerosi avventori. Sebbene l’esercizio commerciale fosse autorizzato per l’attività di intrattenimento musicale, i rilievi fonometrici contenuti nella perizia esibita non erano stati effettuati all’interno dell’unità abitativa più vicina, così come prescritto dal Regolamento movida. Sono stati disposti la sospensione dell’attività musicale, che potrà riprendere solo dopo la produzione da parte del titolare di una regolare perizia fonometrica, e il sequestro delle apparecchiature elettroacustiche.

Le multe e il sequestro

I due gestori, inoltre, senza alcuna concessione e senza il necessario nulla osta della Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali, invadevano arbitrariamente e con numerosi elementi di arredo e attrezzature a servizio dell’attività una considerevole porzione di area pubblica, pari a circa 40 mq., al fine di trarne profitto, ed essendo la stessa un bene culturale, la destinavano a un uso incompatibile con il suo carattere storico, artistico, deturpandola. Nel corso dell’intervento, infine, un dipendente del locale è stato denunciato per propaganda del regime fascista perché, inneggiando all’interno del locale, diffondeva ad alto volume, in presenza degli agenti e di numerosi avventori, la canzone “Faccetta nera” con l’impianto di amplificazione.

L’operazione Alto Impatto

Anche nelle scorse ore sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, così come previsto dalle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

