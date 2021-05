il progetto del regista lorenzo muscoso

E’ il giorno della memoria, ricorre il 29esimo anniversario della Strage di Capaci

Il progetto “Capitani Coraggiosi” del regista Lorenzo Muscoso

Coinvolti giovani e forze dell’ordine

Il ponte culturale tra Italia e Stati Uniti

Il 23 maggio ricorre l’anniversario della strage di Capaci, e come ogni anno, si porta avanti il memorial nel ricordo dei Giudici Falcone e Borsellino e di coloro che hanno lottato contro la mafia.

Il progetto “Capitani Coraggiosi”

Il progetto “Capitani Coraggiosi” istituito dal regista Lorenzo Muscoso in occasione di Matera 2019, e che ha visto la partecipazione di oltre 400 studenti e Forze dell’Ordine, pone l’attenzione al valore dell’arte – in particolare, cinema, fotografia, teatro – come mezzo necessario alla formazione di coscienze.

Il concept e la rete culturale con il coinvolgimento degli studenti

Il concept propone la costituzione di una rete culturale sul fronte scolastico con una settimana di istruzione dedicata quelle opere che hanno raccontato la mafia, e una conclusione finale che vede coinvolte diverse personalità. E’ stato ravvisato come tra i giovani, l’argomento, spesso, risulta essere sconosciuto, sottovalutato, e questo anche a causa di una disattenzione verso tematiche sociali e a quelle che sono le distanze geografiche che intercorrono tra le Regioni.

L’edizione 2021 e il ponte tra Italia e Stati Uniti

All’Edizione 2021, che si realizzerà oggi alle ore 17.58 – che coincide simbolicamente con l’ora dell’attentato -parteciperanno diversi studenti delle scuole superiori dell’Istituto Kandinsky di Milano, IIS N.Colajanni Liceo delle Scienze umane coordinati dalla prof. Mariella Faro che hanno contribuito come materiali audiovisivi e anche Edmondo De Amicis di Comiso, dove i più piccoli hanno realizzato un grazioso ebook multimediale con il supporto della prof.ssa Maria Sallemi. L’incontro che creerà un ponte culturale tra la Sicilia, Matera, Milano e Stati Uniti sarà presenziato dai fotografi Antonio Vassallo, tra i primi arrivare sul luogo dell’attentato da cui farà una diretta in streaming, Letizia Battaglia, le cui foto sulla mafia hanno fatto il giro del mondo, l’Avv. Joe Tacopina, Dirigente sportivo italo americano e difensore della legalità con la Sicilia nel cuore, agente speciale dell’FBI Joe Pistone, infiltrato nella mafia italo-americana la cui storia viene raccontata nel leggendario film Donnie Brasco con Johnny Depp, John Badalamenti, Giudice Federale degli Stati Uniti, una carriera a servizio della giustizia, L’Avv. Francesco Villardita, penalista e difensore del femminicidio di Eligia Ardita. I collegamenti dagli States saranno supportati dalla giornalista Glykeria Giannakou – Dalla città dei Sassi interverrà il Presidente della Provincia Piero Marrese e la Consigliere Provinciale Avv. Anna Amenta. Per il cinema, parleranno Pasquale Scimeca, regista di Placido Rizzotto, Domenico Centamore, attore de I Cento Passi e La mafia uccide d’estate, Marco Amenta e Veronica D’Agostino, rispettivamente regista e attrice de La Siciliana Ribelle, altri nomi si aggiungeranno nelle prossime ore. Sarà un momento di riflessione su uno dei mali che caratterizza la storia non solo italiana e che richiama alla memoria le tante personalità che hanno perso la vita nella lotta alla mafia. E’ stato lanciato anche l’hashtag #capitanicoraggiosimemorial dove chiunque potrà contribuire pubblicando una fotografia sul tema.

L’evento, prodotto dalla Dreamworld Pictures potrà essere seguito su Facebook e youtube collegandosi al web site “capitanicoraggiosi.org/live”