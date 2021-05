L'appello, servono farmaci

Anche a Palermo l’iniziativa del “Farmaco sospeso”

E’ possibile donare farmaci per i cittadini meno fortunati

Si può aderire all’iniziativa lasciando un’offerta libera

A Palermo parte l’iniziativa del “farmaco sospeso” organizzata dall’Ambulatorio Popolare Centro Storico e alcune farmacie del centro storico di Palermo. L’obiettivo è dare la possibilità ai clienti delle farmacie di donare volontariamente un contributo economico destinato all’ambulatorio popolare, che verrà utilizzato per acquistare farmaci che i pazienti meno abbienti non possono permettersi.

Tante le attività dell’ambulatorio del ‘Centro Storico’

L’iniziativa rientra all’interno di numerose attività che i volontari dell’ambulatorio stanno svolgendo per i quartieri popolari della Prima Circoscrizione, tra cui Olivella, Vucciria e Capo. I medici volontari da due mesi ormai svolgono visite gratuite ai numerosi pazienti che si stanno recando da noi. Al momento vengono garantite le visite cardiologiche, ginecologiche, dermatologiche, neurologiche, ortopediche, osteopatiche, gastroenterologiche, senologiche, ematologiche, medicina interna e lo sportello d’ascolto.

Le persone che prendiamo in carico vengono seguite attraverso, alle volte, terapie farmacologiche. Non tutti riescono a completare le proprie cure a causa dell’impossibilità di acquistare i farmaci prescritti dai nostri medici. È per questo che abbiamo pensato all’iniziativa del farmaco sospeso” – afferma Silvia Fabra, una delle volontarie dell’Ambulatorio. Al momento è possibile aderire all’iniziativa lasciando un’offerta libera presso le farmacie: Caronna, Genovese, Roma e La Mantia.