Le indagini della squadra mobile e dello Sco

Poteva scatenarsi una guerra di mafia dopo l’omicidio di Giancarlo Romano allo Sperone. Nel corso delle perquisizioni di questi giorni sono state trovate armi e munizioni. Bisogna fare in fretta ed eseguire gli arresti per evitare altro fuoco.

Indagati fermati d’urgenza

La Dda di Palermo diretta da Maurizio de Lucia ha delegato la squadra Mobile e la sezione investigativa dello Sco di Palermo di eseguire un’ordinanza custodia cautelare in carcere a carico di 8 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di stupefacenti e detenzione illegali di armi. Uno è stato portato in carcere dai carabinieri.

I nomi

Alessio Salvo Caruso, 28 anni, tuttora ricoverato in ospedale e gravemente ferito durante l’agguato di lunedì scorso in cui ha perso la vita Giancarlo Romano, Giuseppe Arduino, 54 anni, Giuseppe Chiarello, 48 anni, Damiano Corrao, alias “kiss kiss”, 62 anni, Francesco Farina, 70 anni, Sebastiano Giordano, 63 anni, Antonio Mazzè, 57 anni, Settimo Turturella, 53 anni, Vincenzo Vella, 58 anni.

Persone già sotto osservazione e indagine

L’attività investigativa era già partita da tempo. Lo stesso Giancarlo Romano era indagato in questa inchiesta. L’indagine ha interessato il territorio di Brancaccio e le famiglie mafiose che compongono l’omonimo mandamento cittadino – Brancaccio, Roccella-Guarnaschelli e Corso dei Mille – delineando i nuovi assetti organizzativi delle compagini mafiose.

L’ascesa dei volti nuovi

Nel corso delle indagini sarebbero stati acquisiti elementi in ordine all’ascesa degli attuali referenti del mandamento investigato, che avrebbero assunto la gestione delle principali attività illecite di seguito alla recente pressione giudiziaria ed investigativa che ha coinvolto il mandamento di Brancaccio.

Le estorsioni

Diversi i casi di estorsione ai danni di attività commerciali di varia natura colpendo con il sistema cd a tenaglia ogni forma di attività commerciale come hotel, officine meccaniche, finanche al venditore ambulante dello street food.

Sempre nelle indagini sarebbe stata accertata la gestione degli indagati delle piazze di spaccio, soprattutto nel quartiere Sperone, dove la pressione criminale della cosca mafiosa si è manifestata attraverso la gestione dei canali di approvvigionamento dello stupefacente, nonché tramite l’esborso di una somma mensile per l’esercizio dell’attività illecita nella zona di interesse.

Il controllo sul gioco e sulle scommesse on line

Gli arrestati avrebbero esteso il loro controllo affaristico nel mandamento nella gestione del gioco e delle scommesse on line, con la predisposizione dei c.d. pannelli “.com”, estranei al meccanismo legale la cui autorizzazione al rilascio è di competenza dell’Agenzia dei Monopoli.

Proprio in questo settore illegale sarebbe scaturito l’omicidio di Giancarlo Romano, indagato nel presente procedimento, nonché nel grave ferimento di Alessio Salvo Caruso, da parte di Camillo Mira che è stato arrestato insieme al figlio Antonio.

Like this: Like Loading...