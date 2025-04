E’ stato fermato nella notte il presunto assassino di Sara Campanella, la ragazza palermitana di quasi 22 anni uccisa ieri pomeriggio a Messina con una coltellata alla gola.

Si tratta di un coetaneo, collega di corso universitario della ragazza ed ex fidanzato con cui la ragazza aveva rotto qualche ora prima. I testimoni li hanno visti litigare poco prima della tragedia e questo basta, al momento, ai carabinieri per accusare il giovane che aveva fatto perdere le proprie tracce per ore.

Il delitto

La studentessa palermitana di quasi 22 anni è stata uccisa a coltellate in pieno centro a Messina. Sara Campanella è stata aggredita e colpita con un coltello nel pomeriggio di ieri in viale Gazzi, di fronte l’ingresso laterale dello stadio Celeste.

Soccorsa e trasferita d’urgenza al Policlinico della città dello stretto, la giovane è arrivata già in condizioni gravissime ed è morta poco dopo, mentre i medici tentavano di arginare la copiosa emorragia. La ragazza aveva già perso troppo sangue ed il cuore si è fermato.

Accoltellata al collo

Sara è stata colpita al collo e il fendente le ha reciso la giugulare causando una emorragia fatale. Secondo le testimonianze dei passati l’aggressore è arrivato con un’auto, si è fermato, è sceso ed è andato direttamente da Sara. I due hanno discusso per qualche istante poi ha estratto il coltello è l’ha colpita senza esitazione per poi andare via dopo aver sferrato il colpo. I testimoni hanno sentito le urla e chiamato i soccorsi.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno avviato subito le ricerche di un sospettato. E’ stato ricostruito il probabile contesto del delitto.

Chi era la giovane studentessa

Originaria di Misilmeri, in provincia di Palermo, Sara avrebbe compiuto 22 anni a breve. Studiava tecniche di laboratorio biomedico proprio al Policlinico di Messina come anche l’ex fidanzato ora accusato del delitto e per questo viveva nella città dello Stretto. Al Policlinico si sono precipitati anche i colleghi di corso della studentessa ed alcuni di loro hanno aiutato ad indirizzare subito le indagini degli investigatori