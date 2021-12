trasporti

Ferrovie: dal 12 dicembre via al nuovo orario invernale di Trenitalia

Si arricchisce l’offerta nel Passante di Palermo

Confermati Fontanarossa Airlink e Taormina Link

Al via domenica 12 dicembre 2021 l’orario invernale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Le novità dell’orario invernale 2021-2022 sono state presentate ieri a Milano da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Nuove offerte

Nuove offerte e opportunità di viaggio, per consentire alle persone che scelgono il treno per i propri spostamenti di muoversi in sicurezza, rispettando l’ambiente e con modalità di trasporto integrate tra loro. Per chi sceglie la Sicilia come meta per trascorrere le vacanze di Natale, confermata l’intera offerta degli Intercity Notte che collegano Roma e Milano alla Sicilia e degli Intercity Giorno dalla Sicilia alla capitale. Per raggiungere o partire dalla Sicilia inoltre, gli orari delle Frecce in arrivo e in partenza da Villa San Giovanni, sono programmati per avere una migliore connessione con i mezzi veloci di BluJet (Gruppo FS Italiane).

Trasporto Regionale

Novità anche nel trasporto regionale, in accordo con la Regione, Committente del Servizio. Una offerta pensata per soddisfare le esigenze di lavoro, studio e turismo per visitare, nel comfort dei nuovi treni regionali Pop – 21 quelli già in circolazione in Sicilia – luoghi di alto valore culturale e paesaggistico. Con il nuovo orario si arricchisce l’offerta del Trasporto Regionale nel Passante di Palermo: grazie all’attivazione della fermata di Capaci, cresce il numero delle località collegate tra Palermo Centrale e Punta Raisi. Dal 29 novembre la nuova fermata è servita da 2 collegamenti all’ora sia verso Palermo sia in direzione di Punta Raisi (Aeroporto “Falcone e Borsellino”) per una sempre maggiore integrazione stazione-aeroporto.

Nel complesso, l’offerta sulla linea Palermo-Punta Raisi garantisce in un giorno feriale 32 treni al giorno da Palermo Centrale a Capaci (prima partenza alle 06:11 con arrivo a Capaci alle ore 06:57; ultima partenza alle 21:41 con arrivo a Capaci alle 22:18) e 36 treni da Capaci a Palermo Centrale (prima partenza alle 05:33 con arrivo a Palermo Centrale alle 06:20; ultima partenza alle 23:00 con arrivo a Palermo Centrale alle 23:45).

Inoltre, è confermato il Fontanarossa Airlink, il servizio combinato treno+bus nato dalla collaborazione tra Trenitalia e AMTS Catania. Fontanarossa Airlink consente di raggiungere comodamente lo scalo internazionale catanese con un servizio bus che in pochi minuti collega la fermata ferroviaria di Catania Aeroporto Fontanarossa ed il terminal dell’Aeroporto di Catania.

Confermati anche nell’orario invernale 2022 il Taormina Link, trasporto combinato treno+bus che collega la stazione di Taormina-Giardini al centro di Taormina grazie ai bus di Azienda Servizi Municipalizzati Taormina, e il servizio combinato Trenitalia-FCE (Ferrovia Circumetnea) che dal 9 ottobre consente di acquistare in un’unica soluzione i servizi di Trenitalia da e per Giarre-Riposto e i biglietti di corsa semplice per viaggiare tra le stazioni FCE di Giarre e Randazzo a bordo dei collegamenti operati da Ferrovia Circumetnea.

Con l’avvicinarsi della primavera prenderà il via il collegamento intermodale per raggiungere la Valle dei Templi.

Eventi e promozioni

Tante le offerte, tariffe speciali e riduzioni proposte da Trenitalia per incentivare l’uso del treno, sia per il trasporto Regionale che per Frecce e Intercity.

Per i viaggi programmati nell’inverno 2021/2022 con l’Alta Velocità e Intercity sono disponibili tariffe speciali e riduzioni con i programmi Me&You, Young e Senior. I titolari di CartaFRECCIA potranno usufruire di sconti dal 20 al 50%, mentre, con la promo Insieme, per gruppi da 3 a 5 persone le riduzioni partono dal 35 fino al 50%. I bimbi fino a 15 anni viaggiano gratis.

Se si sceglie di viaggiare senza limitazioni su Trenitalia Regionale, per qualsiasi destinazione nei weekend, dal 18 dicembre al 27 marzo, è possibile acquistare la promo Weekend Insieme a soli 22 euro. Nello stesso periodo, ogni ragazzo fino a 15 anni viaggia gratis il sabato e la domenica con la promo Junior Weekend, se accompagnato da adulto over 25 pagante.

Se invece si desidera organizzare il proprio tour personalizzato alla scoperta del Bel Paese con i treni regionali, le promo Italia in Tour dell’orario invernale permettono di spostarsi per 3 giorni senza limiti a 29 euro e per 5 giorni senza limiti a 49 euro, mentre per i ragazzi il prezzo è di 15 euro per 3 giorni e 25 euro per 5 giorni.

E per i titolari di un abbonamento regionale è confermata la Promo Viaggia con Me, per viaggiare in due ovunque al prezzo di un solo biglietto.

In occasione di alcune Giornate mondiali e internazionali, si potrà viaggiare con lo sconto del 50% sui biglietti di corsa semplice acquistati attraverso il canale on line. Appuntamento domenica 16 gennaio con la Giornata Mondiale della Neve e domenica 20 marzo per festeggiare la Giornata Mondiale della Felicità.

Infine, da febbraio sul sito trenitalia.com e su App Trenitalia sarà possibile acquistare un nuovo speciale Pass per viaggiare illimitatamente in un’intera Regione per un mese, pensata per coloro che si spostano quotidianamente per lavoro o affari verso destinazioni sempre diverse, o per chi voglia, nel proprio tempo libero viaggiare alla scoperta delle meraviglie nella propria regione

Tra le novità, acquistando l’opzione Rimborso anche i biglietti Economy e Supereconomy di Frecce e Intercity diventano rimborsabili al 90% fino a 2 giorni dalla partenza.