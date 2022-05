Un weekend dedicato ai bambini

Un weekend dedicato ai bambini e alle loro attività in occasione della festa della Mamma che si celebra domenica 8 maggio. Si inizia il giorno prima, sabato 7, per il ciclo “Tutte le storie portano al museo” a cura di CoopCulture e Dudi – libreria per bambini e ragazzi, in collaborazione con OrtoCapovolto e CasaOfficina alle 17 all’Orto Botanico il laboratorio – “Pomodoro che fai, gusto che trovi: trapiantati in latta” a cura di OrtoCapovolto.

Visita gioco per bimbi dai 5 anni. Dalla latta alla pianta e viceversa: i bambini trapianteranno le piante di pomodoro in contenitori di riciclo, scoprendo insieme l’autoproduzione e la trasformazione degli alimenti.

“Safari in città”

Domenica alle 11 – “Safari in città”, city tour con partenza dal Museo Archeologico Salinas: passeggiata per le strade di Palermo guidati dagli indizi e dai ruggiti dei leoni che i bambini “incontreranno” lungo il percorso. Per bimbi dai 4 anni in su.

Seguendo le orme del libro di Adele Cammarata “Un safari in città”, si andrà alla scoperta di alcuni luoghi importanti di Palermo guidati dagli indizi e dai ruggiti dei leoni che incontreremo lungo il nostro percorso. Per info e biglietti qui.

La festa della mamma è una gioiosa ricorrenza che i bimbi di tutto il mondo amano, offrendo alle loro madri piccoli doni spesso realizzati con le proprie mani, frutto della loro fervida fantasia e del loro amore. In occasione di questa ricorrenza sono previsti diversi laboratori che permetteranno ai bambini di divertirsi, creando piccoli regali.

“Un bouquet per te mamma!”

Domenica 8 maggio all’Orto Botanico di Palermo alle 11 è previsto l’incontro “Un bouquet per te mamma!” (adatto dai 3 anni in su) I bambini prenderanno parte ad una speciale visita guidata, durante la quale si soffermeranno a raccogliere le foglie cadute dagli alberi dei suggestivi sentieri dell’Orto botanico. Con l’aiuto degli operatori Coopculture realizzeranno un colorato e particolare bouquet da regalare alla propria mamma. Ricordiamo inoltre che l’Orto Botanico è family friendly ed è prevista una nursery con tanto di fasciatoio e scalda biberon, è possibile lasciare al deposito custodito i passeggini oppure dotarli di zanzariera.

Il biglietto di questa attività costa 5 euro ma è possibile usufruire di un ticket dedicato alle famiglie che consentirà ai genitori di godersi la tranquillità dei viali dell’Orto mentre i bambini sono al laboratorio: Family Pass 1 adulto + 1 bambino under 6 al costo di 5 euro, Family Pass Famiglie fino a massimo 3 bambini al costo di 15 euro. Gratuito per under 6.

“Mamma sei un mito!”

Al Museo Salinas, sempre alle 11 è previsto invece l’incontro “Mamma sei un mito!” una visita didattica dedicata a colei che da sempre si prende cura dei propri figli, anche nel caso in cui questi siano Dei o valorosi eroi! Partendo da alcuni racconti della mitologia greca, ricchi di commoventi e avvincenti storie, il percorso di visita si concentrerà sui reperti del museo che, attraverso le loro rappresentazioni mitiche, narrano le vicende di “mamme” che si dimostrarono sempre forti e coraggiose, pronte a difendere i propri figli ad ogni costo. Alla fine della visita i bambini creeranno un piccolo manufatto da donare alle loro mamme. L’evento è adatto ai bambini dai 5 anni in su e il costo è di 5 euro Ingresso accompagnatore secondo tariffario.