Qualcuno ha appiccato il rogo alla catasta di spazzatura

Una discarica abusiva è stata data alle fiamme questo pomeriggio nella zona dei Cantieri Navali in via Enrico Fileti. Qualcuno ha appiccato le fiamme alla catasta di spazzatura dove era presente immondizia di ogni tipo.

Le fiamme alte hanno sprigionato tanto fumo visibile in diverse zone della città. Sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo avere spento le fiamme hanno fatto segnalazione al Comune per fare rimuovere la catasta di immondizia accumulata.

Rifiuti in fiamme allo Zen

Situazione simile vissuta ad inizio agosto quando il capoluogo siciliano è stato assediato dai roghi che hanno circondato diversi quartieri. Cataste e cataste di rifiuti abbandonati e ammassati in strada dati alle fiamme. Mentre impotenti i residenti sono costretti a sorbirsi i fumi maleodoranti e tutt’altro che benefici. Mentre per i vigili del fuoco è stata l’ennesima notte difficile.

La situazione sicuramente più pericolosa allo Zen di Palermo dove si è verificato un enorme incendio di rifiuti. Fiamme altissime e qualche auto accanto ha rischiato seriamente di essere danneggiata. Per domare il rogo sono state necessarie più squadre dei vigili del fuoco, proprio per la consistenza dell’incendio. Altre situazioni altrettanto complicate nei quartieri di Bonagia e Falsomiele. Anche qui rifiuti dati alle fiamme e pompieri in azione per spegnere i vari focolai.

Catena di roghi

Con l’emergenza rifiuti a Palermo i piromani si sono dati alla “pazza gioia” questa estate. Le situazioni sicuramente più complicate si sono registrate in tre quartieri dove si sono consumati all’incirca una decina di incendi in tutto. I roghi si sono registrati tra Borgo Nuovo, Zisa e Oreto. Diverse le strade di queste zone Palermitane dove i cumuli di rifiuti a terra e nei cassonetti sono sati dati alle fiamme.