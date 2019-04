I residenti chiedono maggiore controllo nel comprensorio

Una notte di paura a Capaci per l’incendio che ha danneggiato due auto in via Carducci e annerito il prospetto di un’abitazione.

Le fiamme sono arrivate fin al primo piano. Intorno alle due sono intervenuti i vigili delfuoco del comando provinciale di Palermo.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei vigili. I carabinieri stanno indagando per cercare di comprendere i motivi di un incendio così violento che getta paura tra i residenti che chiedono maggiori controlli soprattutto nelle ore notturne.

(Foto Giornale di Capaci)