Ficarra e Picone sono stati immortalati nella questura di Salerno insieme al questore e al suo vicario. No, non è una scena del nuovo film del duo comico palermitano in uscita il prossimo dicembre, né una disavventura giudiziaria.

Il motivo della visita è tutto da ridere e non poteva che riguardare i campioni della comicità. Il caso ha voluto che i due poliziotti, rispettivamente Maurizio Ficarra e Pasquale Picone, incrociassero le loro carriere professionali dopo tanti anni di servizio in giro per l’Italia.

Un fatto curioso che ha spinto le due coppie di omonimi a celebrare questa coincidenza con un incontro con tanto di foto e sorrisi.

Ad arricchire la dose di punti in comune è la provenienza del questore Ficarra, originario di Palermo.

A volte la cronaca può diventare una sceneggiatura, e chissà che i due comici non ne prendano ispirazione.