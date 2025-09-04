I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato una coppia di fidanzati di 34 e 35 anni per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali.

I due giovani stavano litigando con urla e spintoni fuori dalla caserma in corso Calatafimi. I militari sono intervenuti per riportare la calma ma i due innamorati anziché interrompere la lite hanno iniziato insultare i carabinieri e poi a colpirli con calci, pugni e morsi. Grazie all’intervento di una volante di polizia del commissariato Porta Nuova che aveva notato la rissa i due sono stati bloccati.

La donna in forte stato di agitazione dovuto verosimilmente all’assunzione di sostanze stupefacenti, ha opposto molta più resistenza e per lei, una volta bloccata, sono state necessarie le cure del 118 per riportarla alla calma. Il gip di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti.