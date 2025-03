“I maltrattamenti, come emerge drammaticamente dalle intercettazioni, si sono manifestati con condotte sia attive che omissive di vessazione di tipo psicologico e morale (umiliazioni, intimidazioni, minacce anche di morte o di gravi aggressioni all’incolumità personale, insulti, imprecazioni), sia di violenza fisica (strattonamenti, percosse anche con il bastone, schiaffi). Tali condotte si sono verificate con impressionante quotidianità come emerge dalla sequenza delle captazioni, che dall’avvio di tale attività alla sua cessazione, hanno cristallizzato il gravissimo clima di sopraffazione ai danni della vittima, annichilita dalla complessiva violenza familiare ai suoi danni, vittima resa incapace di reagire anche verbalmente alle offese, alle minacce e alle intimidazioni”.

Lo scrive il Gip di Palermo che, accogliendo le richieste della Procura guidata da Maurizio de Lucia, ha arrestato una coppia e il figlio per aver vessato e picchiato per mesi la figlia disabile. “L’ormai incancrenito clima familiare che trova il suo riflesso nell’assoggettamento totale della vittima alle condotte violente dei familiari, è peraltro indicativo della risalenza nel tempo delle violenze, a dispetto del suo recente accertamento, a conferma del carattere abituale della condotta”, aggiunge il giudice.

“L’elevata spinta criminogena manifestata dagli indagati, sostenuta dal sentimento immutato di profondo e compulsivo disprezzo verso la vittima, legittima senza dubbio un giudizio decisamente negativo sulla pericolosità sociale degli indagati nonché sulla loro capacità di autocontrollo” spiega il gip parlando di condivisione dei maltrattamenti inflitti dalla madre da parte del marito e dell’altro figlio.

Picchiano figlia disabile: madre, ti spacco il cervello

E’ la notte di Natale e S.R, arrestata insieme al marito e al figlio per aver picchiato e umiliato per anni la figlia disabile, sveglia la vittima e le ordina di prenderle delle cose con cui coprirsi. “Iu l’ammazzu, bastarda e inutile, amuni ca sentu friddu, ti rumpu i corna, cosa inutile, prostituta e lurida”, le urla non sapendo di essere intercettata. “Sbrigati sinnò ti spaccu u cervieddu”, aggiunge. Stessi insulti e minacce nel chiedere alla donna di pulire un panno. Le cimici piazzate in casa dagli inquirenti captano anche il rumore dei colpi di bastone e dei ceffoni sistematicamente inflitti alla donna accusata di non saper fare le pulizie e non obbedire.

Disabile picchiata, madre invitava figlia a non denunciare

“Un ci diri ca ti cafuddau (non dire che ti ho picchiata ndr)”, così, non sapendo di essere intercettata la madre della disabile picchiata e vessata per mesi cercava di convincere la vittima a non rivelare le violenze subite agli inquirenti che stavano per interrogarla. I genitori e il fratello della persona offesa sono stati arrestati oggi per maltrattamenti in famiglia. La donna, spaventata, obbediva alle indicazioni. “C’è qualche persona con cui parla di più?” , le chiedevano gli inquirenti. “Con mio padre e mia madre. Non ho amici perché mi sono ritirata da scuola e poi non li ho frequentati più. Mi sono ritirata in terza media, volevo aiutare in casa perché non c’erano soldi”, rispondeva. Dopo l’interrogatorio i familiari chiedevano alla donna cosa avesse detto su un’ustione riportata. “Nulla, mi sono bruciata nella vasca” la sua risposta. “Non firmare niente se no ti ammazziamo a legnate”, concludevano i genitori riferendosi al verbale reso.