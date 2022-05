Via libera alla legge finanziaria 2022 della Regione siciliana. Poco dopo le 23, dopo due giorni di tentativi inutili di trovare una quadra, solo 22 deputati hanno detto sì alla manovra. Dieci i voti contrari e quattro gli astenuti. In aula c’era appena il numero legale che ha consentito di chiudere quest’ultimo capitolo della legislatura. Prima della chiusura della seduta è stato, poi, una corsa dei deputati, dispersi fra i corridoi, ad apporre il proprio voto alla legge di stabilità

Troppi astenuti nella maggioranza

Parecchi, decisamente troppi, gli astenuti nella maggioranza, soprattutto nella fila di Forza Italia e Lega a conferma della profonda spaccatura politica che si respira dentro la coalizione. L’opposizione ha votato contro ma rimanendo in aula ha tenuto il numero legale consentendo di chiudere l’ultimo bilancio della legislatura. A questa seconda votazione hanno preso parte i deputati in numero maggiore, una cinquantina su 70. Il il bilancio è stato approvato con 30 sì e 19 no.

Una manovra da 20 miliardi

Una manovra che vale 20 miliardi nel 2022 e 57 miliardi nel triennio, che cambia destinazione in base alle regole della legge di stabilità pere 831 milioni di euro

L’approvazione giunta nella tarda sera, quasi notte, di venerdì potrebbe evitare il rischio di blocco degli stipendi. Già da oggi gli uffici dell’Ars saranno al lavoro per il coordinamento delle norme nella speranza di giungere alla pubblicazione in gazzetta ufficiale di bilancio e finanziaria entro la fine della prossima settimana.

La mediazione fra i maxi emendamenti

L’approvazione è arrivata grazie ad una lunga opera di mediazione fra i maxi emendamenti in campo;: quello del governo e quello parlamentare di ispirazione centrosinistra. Ma la differenza l’hanno fatta sia l’apertura al dialogo ottenuta in serata dopo le trattative portate avanti dal presidente dell’Ars Miccichè sia la rassicurazione del Vice presidente ed assessore all’economia Gaetano Armao circa gli esiti della trattativa romana e le risorse che arriveranno dalla capitale a copertura di alcune spese