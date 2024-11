La Cisl Sicilia ha partecipato all’audizione della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) tenutasi a Palermo il 21 novembre 2024, sottolineando l’importanza di concentrare la prossima Finanziaria regionale su politiche del lavoro, innovazione e welfare. Il Segretario Generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, ha evidenziato la necessità di una manovra di ampio respiro, capace di guardare al futuro della regione.

La Piana: “Necessario un Confronto con il Governo Regionale”

Durante l’audizione, La Piana ha espresso il rammarico per la mancanza di un confronto preliminare con il governo regionale sulla Finanziaria. “Auspichiamo un cambio di rotta – ha dichiarato – che preveda il pieno coinvolgimento delle forze sociali nell’iter parlamentare della legge di Bilancio.” Il Segretario Generale ha ribadito l’invito al Presidente della Regione, Renato Schifani, ad avviare una nuova stagione di dialogo costruttivo e partecipativo con i sindacati, in linea con i principi della Cisl.

Proposte Cisl per una Finanziaria di Prospettiva

La Cisl Sicilia sta elaborando un pacchetto di proposte concrete per la Finanziaria regionale, con l’obiettivo di contribuire a una manovra che non si limiti alla gestione del presente, ma punti a costruire il futuro della Sicilia. “Vogliamo volare alto – ha affermato La Piana – e per questo stiamo lavorando a diverse proposte che presenteremo a breve al Parlamento siciliano.” L’obiettivo è stimolare una discussione costruttiva e contribuire a una Finanziaria che investa in modo strategico nelle risorse della regione. La Cisl Sicilia si impegna a fornire un contributo concreto al dibattito sulla Finanziaria, presentando proposte dettagliate che mirano a promuovere lo sviluppo economico e sociale della Sicilia. Il sindacato auspica che queste proposte vengano accolte con attenzione dal Parlamento siciliano e contribuiscano a definire una manovra finanziaria efficace e lungimirante.

