Chiesto l'aumento del Fondo di garanzia per i formatori

È possibile utilizzare i finanziamenti europei del fondo Poc all’interno della Finanziaria regionale varata dalla giunta Musumeci? È il dilemma sollevato in commissione Cultura dai deputati Di Caro, Di Paola, Schillaci e Damante del Movimento 5 Stelle dopo la dopo la seduta di ieri.

Nel documento ci sarebbero, secondo i parlamentari regionali grillini, articoli con titoli generici, senza un contenuto concreto, e soprattutto interventi che si basano sui fondi Poc. “Queste risorse, che sono fondi strutturali europei del Programma operativo complementare – si chiedono -, potranno essere utilizzate effettivamente dal governo regionale? Non ne siamo sicuri e oggi in commissione ben tre assessori presenti, Scavone, Lagalla e Messina non ci hanno dato una risposta. Attendiamo delucidazioni”.

Tra l’alto anche 70 milioni dei 100 promessi da Musumeci ai Comuni per l’emergenza Covid proverrebbero dall’impiego dei fondi Poc. Al momento sono stati erogati solo gli altri 30 milioni a 169 Comuni, su 182 che ne hanno fatto richiesta. I parlamentari cinquestelle, a margine della seduta, hanno anche chiesto all’assessore Lagalla di rimpinguare il Fondo di garanzia per i formatori, “così da pagare loro gli emolumenti 2012-2015. Abbiamo inoltre chiesto di intervenire per lo sport: le risorse sono assolutamente insufficienti e si rischia di decretare la morte di questo settore, strategico per l’integrazione sociale, e di quanti ci lavorano”.