L'esame del documento

Mentre in Sicilia viene scoperto lo scandalo che riguarda il Consorzio Autostrade Siciliane di cui la Regione Siciliana è socio al 90%, l’Ars si avvia all’esame del Bilancio e della Legge di Stabilità. Obiettivo è giungere alla sua approvazione entro il 9 febbraio. Dalla prossima settimana il Parlamento siciliano avvierà la discussione d’aula e si prevedono bararre tra maggioranza e opposizione tra le centinaia di emendamenti presentati.

Oggi riunione di giunta

In attesa che l’Assemblea regionale siciliana cominci l’esame del Bilancio e della legge di stabilità regionale, in programma martedì prossimo, oggi è prevista una seduta della giunta regionale di governo. La convocazione è per le ore 12 ed è prevista anche la possibilità di partecipare a distanza in collegamento telematico. Tra i punti all’ordine del giorno figurano una richiesta di variazione di bilancio proposta dall’assessore all’Economia Marco Falcone, il Piano di revisione delle società partecipate regionali, l’individuazione della data in cui si svolgerà il prossimo turno elettorale delle elezioni Amministrative e la nomina del presidente del CorR.Fi.La.c.

Manovra a Sala d’Ercole, si torna in aula martedì

La seduta dell’Ars di questo pomeriggio, inizialmente convocata alle 17 in attesa che gli uffici ultimassero le tabelle da allegare alla manovra finanziaria, dopo un paio di ulteriori rinvii è iniziata alle 19,15. Nel frattempo si è riunita la conferenza dei capigruppo per stabilire il calendario dei lavori.

Emendamenti entro le 19 di venerdì.

All’inizio della seduta il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno ha comunicato che l’ufficio di presidenza ha stralciato dal testo gli articoli 20, 21, 22, 24, 48, 58, 91. Gli emendamenti potranno essere presentati fino alle 19 di venerdì.

Approvazione prevista il 9

L’Ars tornerà a riunirsi martedì alle 10 per lo svolgimento della discussione generale, che si concluderà entro le 15. Nel pomeriggio di martedì a Sala d’Ercole si voteranno il bilancio e il bilancio interno dell’Ars. Secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo, l’obiettivo è arrivare all’approvazione della manovra finanziaria entro la serata di giovedì 9 febbraio.