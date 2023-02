15 milioni per le famiglie

Soldi per aiutare i cittadini in difficoltà ma anche una montagna di finanziamenti per sagre ed eventi. Li prevedono i numerosi emendamenti presentati dai deputati all’Ars in materia di legge Finanziaria che il Parlamento di appresta ad analizzare.

Circa 40 milioni per eventi e sagre

Ci sono 15 milioni per aiutare le famiglie ma anche una quarantina per finanziare fuochi d’artificio, festival, carnevali e campi sportivi. Tra i provvedimenti, come riporta il Giornale di Sicilia, ci sono finanziamenti per il festival dei giochi d’artificio di Gualtieri Sciaminò, il Carnevale di Termini Imerese, il festival del Sorbetto e per il Kitesurf a Marsala.

Lunedì l’esame della manovra all’Ars

Così pare tenere l’intesa raggiunta da governo e opposizione. Il documento della Legge di Stabilità regionale è un testo di circa 130 articoli e il suo esame è in programma per la prossima settimana. Intanto però è polemica, anche tra le file della maggioranza, per l’aumento della spesa derivante dalla mole degli emendamenti presentati e approvati in commissione Bilancio. Inizierà lunedì prossimo l’esame del documento a Palazzo dei Normanni. Una decisione presa dopo la riunione della conferenza dei capigruppo riunita ieri dal presidente dell’Ars Galvagno. E si annuncia già la battaglia tra gli scranni su alcune norma contenute in finanziaria, come annunciato dall’assessore agli Enti Locali Andrea Messina che proverà a cancellare tutti gli emendamenti che hanno radicalmente modificato il piano del governo per assegnare i fondi a Comuni e Province.

Scende il fondo per gli enti locali

La norma prevista dalla giunta Schifani prevedeva un budget di 327 milioni. Ma ieri Messina ha calcolato che gli emendamenti dei deputati che hanno creato riserve sul fondo per gli enti locali ha fatto scendere questo budget generale fino a 260 milioni. Come ha denunciato Messina ieri, ci sarebbe un “tentativo di aggressione al fondo autonomie locali”. Una aggressione dalla quale il governo di certo di difenderà.

Finanziaria riordinata in nottata dall’Assessorato all’Economia

Intanto si continua a lavorare presso la ragioneria dove il personale è rimasto in servizio anche di notte al fianco dell’assessore Marco Falcone. “Rifiniamo al centesimo la Finanziaria 2023 – ha scritto stanotte il membro della giunta Schifani su Facebook -, a lavoro con la squadra della Ragioneria. Anche oggi operativi fino a sera nei nostri uffici, faremo così pure nei prossimi giorni per concludere nei tempi prestabiliti questa sessione di Bilancio. In una Regione privata di personale e risorse, dopo anni di tagli e stasi, non manca la spinta generosa di ciascuno di noi. Dalla parte della Sicilia”.