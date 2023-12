Amministratore delegato dell’azienda, è morto nel 2022

La prima borsa di studio Fincantieri va al figlio di un dipendente dello stabilimento di Palermo. Ieri la cerimonia di consegna in un clima di festa ma anche di grande commozione nel ricordo della figura di Giuseppe Bono, l’amministratore delegato della Fincantieri scomparso lo scorso anno. Proprio in sua memoria questa borsa di studio è stata istituita e quest’anno per la prima volta anche consegnata. Il premio ha l’obiettivo di ricordare i valori della formazione e della dedizione al lavoro, che hanno sempre contraddistinto l’operato di Bono. Un professionista che ebbe una importante carriera. Nel 2013 fu eletto presidente di Confindustria in Friuli Venezia Giulia. Il 20 aprile 2022, pochi mesi prima di morire, lasciò la guida di Fincantieri.

Chi è stato premiato

È stato premiato Marco Corrao, figlio di Emanuele dipendente dello stabilimento di Palermo. Il giovane è iscritto alla facoltà di Ingegneria dell’università degli studi del capoluogo siciliano. La borsa di studio ha un valore di 5 mila euro. È stata consegnata dall’attuale amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. “La borsa di studio – ha commentato – onora la memoria di Giuseppe Bono, figura di riferimento per l’industria nazionale, e ne trasmette l’eredità alle nuove generazioni. Per continuare ad essere leader della cantieristica navale dobbiamo mettere al centro i giovani, che saranno artefici della grande trasformazione green e digitale. Con questo ed altri progetti diamo loro la possibilità di dimostrare il proprio valore”.

A chi è riservata la borsa

Al bando hanno potuto partecipare i figli dei dipendenti del gruppo. La borsa è riservata a chi, conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2022-2023, ha manifestato la volontà di iscriversi a una facoltà universitaria di Ingegneria navale, meccanica, elettronica e informatica per l’anno accademico 2023-2024. Si tratta della prima di una serie di borse di studio intitolate alla memoria del dottor Bono, come annunciato dalla Fincantieri.

