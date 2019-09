soddisfazione del Csa

Prosegue il processo di stabilizzazione dei precari nei comuni del palermitano. Anche a Santa Flavia sono stati firmati i contratti a tempi indeterminato per 31 dipendenti precari da anni.

A dichiararlo è il Sindacato CSA .

“Finalmente molti Comuni – dice Gianluca Cannella del Csa – hanno il coraggio di stabilizzare a tempo indeterminato questa platea di lavoratori. Questo risultato è basato su enormi sforzi sia tecnici che legislativi. Come sindacato CSA ci siamo prodigati in tutti i Comuni per finire definitivamente questa ingiustizia sociale durata più di 20 anni. Complimenti alla Amministrazione del Comune di Santa Flavia che in totale sinergia tra uffici e amministrazione attiva ha concluso questo percorso”.