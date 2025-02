Un ciclo di iniziative per denunciare il fallimento dell’amministrazione Schifani. Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ha lanciato la campagna “Finì a Schifani“, un titolo dal doppio significato: “Siamo finiti con Schifani presidente, a dimostrazione di quanto siamo messi male, e dall’altra parte richiama l’espressione siciliana ‘finì a schifiu’, perché peggio di così non poteva andare”.

Nel corso della conferenza stampa convocata oggi a Palermo, Faraone ha tracciato un quadro desolante della gestione regionale: “Con Schifani presidente, la nostra regione ha registrato un disastro in ogni settore: sanità, cultura, rifiuti, trasporti, crisi idrica. Eppure lui, con la solita modestia, ha detto che ‘va a 300 all’ora’ e pensa pure a ricandidarsi. Per la Sicilia sarebbe la disgrazia finale”.

Secondo Faraone, il fallimento dell’amministrazione Schifani è evidente in tutta l’Isola. “Agrigento: ‘Da Capitale della cultura a barzelletta d’Italia’. Trapani: ‘Abbiamo talmente tanta acqua che la buttiamo in mare’. Catania: ‘La sanità regionale occupata dai partiti cade a pezzi’. Messina: ‘Pnrr, infrastrutture, ponte, finora solo chiacchiere’. Il Pnrr in Sicilia si muove a passo di lumaca, con appena il 13% delle risorse spese”.

Un’inadeguatezza che, per il capogruppo di Italia Viva, si traduce in una gestione accentratrice e priva di risultati: “Schifani è commissario straordinario per tutto, ha nominato personalmente i commissari dei sei Liberi Consorzi dei Comuni che gli rispondono direttamente e blocca l’elezione dei presidi con il balletto dell’elezione di primo o secondo livello. Ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il disastro della sanità, la gestione inefficace della crisi idrica, l’improvvisazione nei trasporti e i ritardi nella questione rifiuti. L’unica vera logica di governo è tirare a campare”.

Non manca un’accusa diretta alla gestione della comunicazione istituzionale: “Oltre a tacitare alleati ed opposizione con piccole concessioni, Schifani ha messo in piedi una capillare macchina di mistificazione della realtà, utilizzando strumenti di distrazione di massa e arrivando persino a usare i soldi pubblici per acquistare pagine sui principali quotidiani siciliani al fine di magnificare il suo governo”.

Le crepe nella maggioranza

Per Faraone, il malcontento non sarebbe solo tra i cittadini, ma anche tra gli stessi alleati del Presidente della Regione. “Che Schifani sia un disastro lo pensano tutti, a cominciare dalla sua stessa maggioranza. Solo che non possono dirlo apertamente. Ora va spremuto fino alla fine, mentre in silenzio si prepara la successione. I grandi furboni di La Russa e Cardinale hanno detto rispettivamente a Galvagno e Tamajo: ‘state buoni, tenetelo buono’, come i nipoti che aspettano l’eredità del nonno scorbutico che non amano per nulla. ‘Abbiate pazienza, lo sappiamo, è un trombone ma passerà’”.

La ricerca del consenso avrebbe portato Schifani a decisioni contraddittorie, fino a votare la riforma dell’autonomia differenziata, successivamente bocciata dalla Corte Costituzionale, e ad esprimere elogi per Matteo Salvini, “l’uomo del ‘senti che puzza scappano anche i cani, sono arrivati i napoletani’, definendolo il ministro che più di tutti ha fatto per il Mezzogiorno nella storia della Repubblica”.

Musolino: “Schifani ha trasformato l’inadeguatezza in sistema”

Anche la senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, si unisce al coro delle critiche, definendo il governo regionale un fallimento: “Quella spacciata per ‘buon governo’ è, in realtà, una gestione grossolana, inefficace, persino dannosa. Il dissesto idrogeologico non è mai stato affrontato concretamente, l’emergenza rifiuti è ancora ferma agli annunci sui termovalorizzatori, la crisi idrica peggiora di giorno in giorno. Ma il settore in cui il ‘sistema Schifani’ ha fallito più clamorosamente è la sanità: i siciliani non riescono ad accedere alle cure, restano parcheggiati nelle corsie del pronto soccorso, di fronte a medici sconsolati che non riescono a far fronte alle emergenze”.

Musolino ha, poi, annunciato l’intenzione di condurre un’analisi approfondita sulla reale portata delle scelte del governo regionale: “Qualcuno deve dire e dimostrare, dati alla mano, come l’inadeguatezza sia assurta a sistema politico gestionale. Lo faremo con una serie di focus sulle realtà locali e con l’analisi degli effetti concreti della gestione Schifani, città per città. Solo così potremo efficacemente misurare e rendere evidente l’effettiva ricaduta delle scelte del Governo regionale”.