“All’indomani della firma del contratto di servizio tra Trenitalia e la Regione Siciliana e dopo l’acquisizione di 43 treni Alstom, la Regione non può e non deve dimenticare i lavoratori ex Keller che da 7 mesi non percepiscono stipendio e nemmeno ricevono l’aiuto degli ammortizzatori sociali. Intere famiglie ridotte praticamente alla disperazione totale”.

Lo dice l’ex sottosegretario ai Trasporti Simona Vicari commentando la firma del contratto di servizio per la Regione siciliana con Trenitalia.

“Si tratta di lavoratori, quelli della ex Keller – aggiunge Vicari – che non chiedono assistenzialismo ma soltanto la possibilità di lavorare con dignità e con la professionalità che hanno potuto mostrare bene quando ne hanno avuto occasione.

Invito tutti i politici siciliani e le istituzioni ad un impegno forte è responsabile affinché si possa al più presto trovare una soluzione occupazionale dignitosa per i lavoratori ex Keller e si restituisca la minima serenità necessaria alle loro famiglie”.