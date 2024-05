Due borse di studio del valore di 12 mila euro ciascuno messe a disposizione dalla Fondazione Bianchini dell’Ordine dei commercialisti per due tesi di laurea in economia degli studenti dell’Università di Palermo. Le borse di studio, della durata di 12 mesi ciascuna, hanno come oggetto temi di ricerca temi economico-finanziari di interesse anche per il mondo della professione del Dottore Commercialista e degli Esperti contabili.

Le due borse di studio

La prima riguarda attività di ricerca post lauream su “Dinamiche evolutive dei passaggi generazionali nelle aziende familiari”. La seconda riguarda progetti di ricerca su “Percorsi attuativi di digitalizzazione delle aziende nei contesti competitivi tra metaverso e criptovalute”. In tutte e due i casi il responsabile scientifico è il professore Salvatore Cincimino, tutor il docente Salvatore Tomaselli.

Butera: “Un traguardo storico”

“Un traguardo fortemente ricercato”, spiega il presidente della Fondazione, Andrea Butera, “che conferma l’impegno della Fondazione verso i giovani studenti che vorrebbero avvicinarsi alla professione. Un percorso iniziato due anni fa con le prime interlocuzioni con l’Università e che adesso ha avuto questo risultato”. “Un traguardo “storico”per la nostra Fondazione”, aggiunge il presidente dell’Ordine di Palermo, Nicolò La Barbera, “dopo mesi e mesi di proficue e complesse interlocuzioni con l’Università di Palermo. Il riconoscimento di due nostre borse di studio a valenza universitaria per la Fondazione Francesco Bianchini ed il nostro Ordine rappresentano un riconoscimento di autorevolezza ad alto valore aggiunto per il futuro dei nostri giovani”.

Le borse di studio per Borgo Nuovo

Due borse di studio per studenti meritevoli che non avrebbero avuto la possibilità di proseguire il percorso scolastico. Un modo per dare un’occasione a chi avrebbe avuto come uniche alternative la ricerca di un lavoro già in tenera età o, peggio, la strada e il rischio di finire tra le braccia della criminalità. Grazie alla donazione e all’impegno di Euromanager Sanità e di Italtekno srl, due studenti delle scuole superiori saranno accompagnati lungo tutto il percorso scolastico con borse di studio (da 2.500 euro ciascuna) che saranno utilizzate per pagare libri e materiale didattico. L’idea è di padre Antonio Garau, parroco di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo, che individuerà allievi meritevoli ai quali sarà affiancato anche un tutor, per seguire anno dopo anno il rendimento e per segnalare, al termine del percorso scolastico, i profili a una vasta platea di aziende