Il presidente dell’Ars "Era un gioiello siciliano, basta con questo accanimento"

“Lancio un appello alla Regione: basta con questo accanimento nei confronti della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana. L’assessore al Turismo non è in grado di gestirla”. Così, in una nota, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, dopo la nomina del nuovo sovrintendente della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Francesco Di Mauro. Quest’ultimo sostituisce il dimissionario Giandomenico Vaccari che aveva presentato – senza proclami – le sue dimissioni a metà giugno con decorrenza a fine mese.

“La Foss era un gioiello siciliano. Basta con questo accanimento”

Miccichè ha poi continuato: “Ci avevano presentato Gianna Fratta e Giandomenico Vaccari come un’affiatatissima coppia di professionisti. Ora, a quanto pare, Vaccari va via, perché non sopporta più la Fratta. La Foss era un gioiello siciliano e mai aveva vissuto un periodo così drammatico e disastrato. Per favore, basta. Invito il presidente della Regione a farsi consigliare da qualche esperto, anche se non catanese, che possa contribuire a ridare lustro alla Fondazione”.

Di Mauro nuovo sovrintendente

Il commissario Nicola Tarantino ha nominato il nuovo sovrintendente, il catanese Francesco Di Mauro, già coordinatore della direzione artistica.

Anzi, secondo il suo curriculum per il Capri Opera Festival si tratta di un ritorno al ruolo di direttore artistico della Foss.

Giandomenico Vaccari ha lasciato dopo nemmeno un anno dal suo insediamento ed a poco più di 365 giorni dalla sua nomina ufficializzata il 15 giugno del 2021. Rinunciando ad un incarico da 85mila euro omnicomprensivo.

Intanto, è arrivata la proroga dell’incarico di commissario straordinario della Fondazione per Nicola Tarantino. L’assessore regionale al Turismo Manlio Messina ha firmato il nuovo decreto valido sino alla nomina del Consiglio di amministrazione della Foss (che si attende da oltre due anni) e comunque non oltre i quattro mesi dalle elezioni. Appena sarà nominato il nuovo presidente della Regione, si potrà procedere alla composizione dei Cda delle diverse partecipate.