Il direttore dell’agenzia di stampa Italpress, Gaspare Borsellino, è stato nominato componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

Il sindaco Lagalla, “Apprezzamento al ministro Cultura”

“Rivolgo il mio apprezzamento e il mio ringraziamento al Ministro della Cultura Sangiuliano per la nomina del Dottor Gaspare Borsellino come nuovo membro del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, avvenuto a seguito della proposta congiunta avanzata dal Presidente della Regione Siciliana, Senatore Renato Schifani, e dal Comune di Palermo. Al Dottor Borsellino, giornalista, esperto di comunicazione e direttore dell’Agenzia di stampa Italpress, realtà consolidata ormai da anni a livello nazionale e con proprie sedi redazionali anche all’estero, va il mio augurio di buon lavoro”, commenta il sindaco, Roberto Lagalla.

Cannariato nel Consiglio di Indirizzo

Alcuni giorni fa, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha designato l’imprenditrice palermitana Caterina Marcella Cannariato nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo. Cannariato, attuale amministratrice unica della A&C Broker Srl e consigliere di amministrazione della Sicily by Car Spa e della Dragotto Holding Spa, è da 11 anni la responsabile per la Sicilia della Fondazione “Marisa Bellisario”. In passato ha ricoperto, inoltre, il ruolo di componente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia ed è stata esperta del ministro per le Pari opportunità.

Marcella Cannariato, imprenditrice e amministratrice unica di A&C Broker, ha espresso la sua gratitudine dichiarando: “Sono onorata e grata al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per avermi designata nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. È un privilegio poter contribuire allo sviluppo culturale della nostra città e lavorare al fianco di professionisti dediti alla valorizzazione di uno dei teatri più prestigiosi d’Europa”.

“Questa nomina rappresenta per me non solo un riconoscimento personale, ma anche un’opportunità per sostenere e promuovere la nostra ricca tradizione artistica. Grazie ancora per la fiducia riposta in me. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso e di dare il mio contributo”, ha aggiunto la consigliera di amministrazione della Sicily by Car e della Dragotto Holding