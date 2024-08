La Giunta di Palermo ha approvato una delibera per la variazione del Piano Esecutivo di Gestione che di fatto sblocca 500 mila euro che permetteranno di azzerare la lista d’attesa per il contributo per l’autonomia abitativa, evitando sfratto o morosità.

Sostegno alle famiglie in difficoltà

“Con questa delibera – ha detto l’assessore alle Attività sociali, Rosi Pennino – diamo un sostanziale aiuto in un periodo di grande criticità a quelle famiglie che non riescono a pagare utenze e affitti. Si tratta di fondi extra stanziati ad Agenzia Sociale per l’Inclusione per rispondere prontamente all’emergenza abitativa a Palermo. Questo, in attesa della approvazione della variazione di bilancio dalla quale scaturiranno ulteriori risorse destinate all’emergenza abitativa”.

Risposta concreta dell’Amministrazione

“Si tratta dell’ennesima risposta concreta e celere da parte di questa Amministrazione Comunale ai bisogni delle fasce più svantaggiate della città”, commenta il sindaco Roberto Lagalla.

Collaborazione tra uffici

“Ringrazio gli uffici del mio assessorato, quelli della Ragioneria Generale e del Bilancio – continua l’assessore Pennino – per aver predisposto su mio indirizzo un atto individuando risorse poi tradotte nella variazione arrivata in Giunta e, naturalmente, il sindaco per aver condiviso il percorso”

Unione Europea premia il Comune

Un esempio Nazionale di buona pratica di Housing Sociale e di sostegno attivo alle famiglie in difficoltà e non solo. Così Commissione Europea e Autorità di Gestione hanno voluto premiare il Progetto Agenzia di inclusione sociale abitativa promosso dal Comune di Palermo e inserito nei finanziamenti a valere del PON METRO PA 2014/2020. Un modello innovativo di supporto multidimensionale alle persone a rischio di esclusione sociale, che necessitano anche di un accompagnamento all’autonomia abitativa.

Le parole della Pennino

“Quello dell’emergenza abitativa è da sempre uno dei temi caldi nella nostra città e in tutta l’Area Metropolitana del capoluogo – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’Assessore alle Attività Sociali, Rosi Pennino -. In tal senso, il Progetto Agenzia di inclusione sociale abitativa intende costruire percorsi che accompagnino i cittadini ad acquisire autonomia abitativa, superando la logica dell’assistenzialismo attraverso un approccio multidisciplinare. Un modello innovativo che mette insieme pubblico e privato sociale”