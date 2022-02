Avviso di preinformazione

Il prossimo 1 Marzo verrà pubblicato sul sito della Regione Siciliana l’avviso per l’accesso allo strumento finanziario “La Sicilia riparte – Fondo Emergenza Imprese Sicilia” realizzato dalla Regione con la Banca Europei per gli Investimenti rivolto a PMI che hanno sede in Sicilia e gestito da ICCREA Banca. Lo anticipa l’Assessorato regionale all’Economia.

Le caratteristiche del Fondo per le imprese

Il fondo ha le seguenti caratteristiche:

1. 50% riservato alle imprese nel settore turistico.

2. Sono previsti finanziamenti da 500mila a 5 milioni di euro. Secondo il quadro temporaneo di aiuti i finanziamenti fino a 2,3milioni di euro saranno erogati a tasso zero, la parte eccedente sarà erogata a tassi di mercato.

3. Le PMI devono essere costituite nella forma di Società di Capitali.

4. Le PMI devono aver registrato una diminuzione del fatturato a partire dal 30%, per imprese costituite fino al 2018, o devono aver chiuso l’attività secondo le indicazioni dei DPCM emanati durante il periodo di pandemia per PMI che sono state costituite a partire dal 2019.

La durata massima del finanziamento è di 20 anni.

Le altre misure

Frattanto, sino al 3 marzo, sulla piattaforma digitale dell’Irifs FinSicilia Spa, si possono presentare le istanze così come previsto dall’Avviso dell’assessorato regionale all’Economia per “Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto a favore di operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita Iva”.

I destinatari del bando – a valere sui fondi Po Fesr Sicilia 2014-2020 (Azione 3.6.2) – possono richiedere finanziamenti agevolati da un minimo di 10 mila fino ad un massimo di 25 mila euro, anche nel caso in cui abbiamo già beneficiato degli aiuti concessi dallo Stato. La dotazione complessiva del bando è pari a 73 milioni di euro, che si sommano alle disponibilità del bando pubblicato la scorsa settimana che aveva un plafond di 50 milioni, portando complessivamente a oltre 120 milioni di euro le risorse a sostegno alle partite Iva.

L’Avviso si rivolge a professionisti, Pmi e micro-imprese siciliane che nel 2020 abbiano registrato una perdita di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019. Per essere ammessi al finanziamento è necessario avere avviato l’attività prima del 31 dicembre 2018 e non avere fatturato nel 2020 più di 80mila euro se liberi professionisti o 500mila euro se imprese. Anche questa misura è gestita da Irfis FinSicilia Spa (www.irfis.it), sulla base delle direttive dell’assessorato regionale dell’Economia.