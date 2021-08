la nota del comune di palermo

A seguito di specifica direttiva del Sindaco Leoluca Orlando, la Giunta comunale di Palermo ha approvato oggi, in funzione ricognitiva, come previsto dalle indicazioni regionali, l’insieme delle misure finanziarie finalizzate a concedere significative agevolazioni alle categorie produttive che hanno subito gli effetti della pandemia.

Agevolazioni Tari e associazioni sportive

In particolare, sono state approvate agevolazioni ai fini della TARI 2021 per quasi 21 milioni di euro ed agevolazioni per le associazioni sportive per 354 mila euro circa.

Il fondo perequativo

Con questa delibera la Giunta ha colto le possibilità concesse dal fondo perequativo stanziato anche per il 2021 ai sensi della legge regionale 9 del 2020.

Aiuti per la pandemia

Sommate alle iniziative assunte nel 2020, nel biennio 2020/2021, l’Amministrazione ha stanziato per le categorie produttive che hanno sofferto per via delle restrizioni Covid quasi 20 milioni di euro, a testimonianza dell’attenzione riservata a queste categorie.

L’intervento dell’assessore al Bilancio, Sergio Marino

“Un atto di grande rilevanza in questo periodo pandemico ed ulteriore importante contributo ed attenzione politica per tutte le attività produttive – dichiara l’assessore al Bilancio, Sergio Marino – ivi compreso il settore dello sport e dello spettacolo che hanno subito i negativi effetti del COVID 19. Agevolazioni consistenti che potranno dare un minimo di serenità nella fase attuale in cui si sta cercando con tutte le forze di riprendere un cammino interrotto”.

Emergenza rifiuti infinita

Il previsto aumento di una trentina di euro a famiglia nella bolletta Tari a Palermo pochi giorni fa è saltato in extremis. Il Consiglio Comunale ha stoppato il rincaro delle tariffe ipotizzato pochi giorni fa e non ha votato la delibera inerente il 2021 entro il 31 luglio, termine ultimo stabilito per legge. Ci sono 23 milioni di euro di extra costi sostenuti dalla Rap perché la sesta vasca della discarica di Bellolampo è satura e i rifiuti vanno trasportati fuori città. Adesso l’azienda avrà questo buco e i sindacati hanno detto stop a doppi turni e straordinari: a rischio il servizio di raccolta dei rifiuti. Le periferie di Palermo sono già invase di rifiuti.