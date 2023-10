Le istanze dovranno pervenire entro le 12 del prossimo 18 ottobre

L’assessorato alle Politiche sociali ha pubblicato l’avviso per la selezione di soggetti interessati alla co-progettazione per la presentazione di progetti a valere sul Fondo per le Periferie Inclusive, pubblicato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto del ministro per le Disabilità, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali dello scorso 26 maggio.

“Obiettivo promuovere adesione a co-progettazione”

“L’obiettivo dell’avviso è promuovere l’adesione e la partecipazione della rete locale degli Enti del Terzo Settore ad un percorso di co-progettazione al fine di definire, in maniera concertata interventi coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del territorio, a sostegno delle persone disabili”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino.

A cosa serve il fondo

Le risorse individuate dal Fondo sono destinate al finanziamento di Programmi di intervento, articolati in progetti che sono finalizzati a: migliorare la condizione e la qualità della vita di persone con disabilità e delle loro famiglie, in particolare per accrescere le opportunità di inclusione sociale e rafforzare il livello di autonomia di coloro che sono in condizione o a rischio di isolamento e fragilità sociale.

A chi è rivolto il fondo

L’avviso è rivolto alle realtà del Terzo settore, ovvero le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni ed enti di promozione sociale, le fondazioni.

L’assessorato alle Politiche Sociali ha individuato per il prossimo 9 ottobre alle 12 la data di convocazione per la riunione informativa e consultiva degli enti del terzo settore, preliminare all’avvio della co-progettazione, per la partecipazione alla riunione si rimanda alle modalità descritte nell’Avviso.

L’Amministrazione comunale potrà richiedere mediante la progettazione una somma non superiore a 901.441,44 euro.

I termini e la scadenza per inviare le istanze

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del prossimo 18 ottobre. Si specifica che ogni soggetto proponente potrà inoltrare unicamente una singola proposta progettuale che possa essere rivolta ai destinatari residenti.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) che deve appartenere al soggetto proponente, all’indirizzo settoreservizisociossistenziali@cert.comune.palermo.it p.c. a progettazionesociale@comune.palermo.it, entro la scadenza precedentemente indicata, pena l’esclusione (fa fede la data di spedizione alla posta certificata).

Le domande inviate con Posta Elettronica Certificata dovranno indicare come oggetto la dicitura: “Avviso di manifestazione di interesse per l’attività di co-progettazione con soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione per la realizzazione di interventi innovativi nella materia di cui l’Avviso Pubblico per il Finanziamento di Progetti a valere sul Fondo per le Periferie Inclusive” e dovranno essere corredate della seguente documentazione in formato pdf : 1. Allegato A) – Modello di istanza. 2. Allegato B) – Proposta progettuale 3. Allegato C) -Proposta economica 4. Allegato D) – Dichiarazioni possesso requisiti 5. Allegato E)-Curriculum esperienze.

Ulteriori dettagli sul sito del Comune di Palermo.