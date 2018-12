Il forte vento che sta soffiando su Palermo sta creando disagi ai cittadini e automobilisti in giro per il capoluogo. Sono caduti diversi alberi nelle strade in sosta, alcune arterie sono state chiuse per i crolli di rami, di cartelloni, tettoie e verande pericolanti.

Interventi dei vigili del fuoco in via Parlatore per rimuovere un grosso albero caduto in strada. Altri disagi in via Aquileia. Qui un cartellone pubblicitario è stato abbattuto dal vento mentre in via Principe di Belmonte i pompieri sono interventi per una persiana pericolante, così come in via Campolo per una lastra di marmo a rischio caduta.

In Sicilia il vento soffia in particolare nello Stretto e nella zona del Catanese, soprattutto sull’Etna (presso il rifugio Citelli) dove le raffiche hanno raggiunto i 103 km/h. Venti molto forti anche nel Messinese.

(Foto Salvatore Di Marco)