Decine di interventi dei vigili del fuoco

Sono state decine gli interventi per il maltempo e il forte vento che ha spazzato la provincia di Palermo. Il centralino dei vigili del fuoco è stato sommerso dalle chiamate, con centinaia di richieste di intervento.

Alberi caduti, tetti danneggiati, soprattutto nella zona di Mondello, ma anche in centro sono stati segnalati rami caduti. Difficoltà anche per la circolazione: ieri sera sull’A19 Palermo-Catania un mezzo pesante che viaggiava in direzione del capoluogo etneo si è ribaltato tra Trabia e Altavilla Milicia, invadendo la carreggiata opposta.

A causare l’incidente sono state probabilmente le raffiche di vento. Il conducente del tir è stato trasportato all’ospedale di Termini Imerese con un’ambulanza del 118 e risulta ferito in modo non grave. Interventi anche nelle campagne tra Altofonte e Monreale per alcuni alberi pericolanti. Un albero su strada in via Castellana a Palermo.

Altri alberi pericolanti a Cefalù contrada Ferla, ad Altavilla piano san Michele, ad Altofonte via Placido Rizzotto. A Carini una grondaia pericolante. Un albero anche sulla Caccamo Termini ha provocato problemi alle viabilità. Il vento stanotte si è abbattuto anche sul rifugio per animali Ada: è caduto un albero che ha divelto la recinzione di maglia elettrosaldata, con i cani in difficoltà ad uscire dalle gabbie per la presenza dell’albero.