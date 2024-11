Nuovi temporali sparsi a Palermo e in provincia. Nella zona dell’aeroporto Falcone Borsellino è stata filmata da tanti viaggiatori una tromba marina vicino alla costa.

A causa del maltempo un volo è stato dirottato a Catania il volo British Airways in arrivo da Londra Heathrow. Per il resto i collegamenti sono stati regolari.

Le forti piogge stanno colpendo il capoluogo siciliano, così come le borgate di Sferracavallo e Mondello, con allagamenti segnalati in viale Regione Siciliana nella zona di via Ugo La Malfa. Diversi gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco per alcuni automobilisti bloccati dentro le auto a causa dell’allagamento della sede stradale.