“In un momento così complesso non solo per il Paese, ma anche per Forza Italia sul piano politico, riteniamo che non sia utile né risolutivo sollevare polemiche sulla gestione e sulla linea del partito in Sicilia. Come in questi giorni ha ribadito il presidente Berlusconi, l’emergenza coronavirus, la potenziale crisi economica che ne deriverà e, aggiungo, la responsabilità di governo che FI detiene nella nostra Isola, impongono a tutti noi un supplemento di responsabilità”.

Interviene così l’assessore regionale Marco Falcone, commissario di Forza Italia per la provincia di Catania, dopo la presa di posizione, emersa sulla stampa, di alcuni deputati nazionali di FI riguardo la leadership del coordinatore regionale Gianfranco Micciché.

“Forza Italia – prosegue Falcone – vive una fase di interrogativi e di riorganizzazione che, ne siamo convinti, può aprire davanti al nostro movimento grandi opportunità di crescita. Purché, però, in ciascuno di noi prevalga la spinta verso l’impegno quotidiano a sostegno del rilancio di Forza Italia, ognuno nei propri ruoli, dal centro alle periferie. In questo senso mi pare più opportuno che l’intera classe dirigente azzurra lasci stare le chiacchiere e si concentri sul lavoro nell’interesse dei cittadini e dei territori per prepararci a due appuntamenti: il primo, la grande assemblea voluta dal presidente Berlusconi a Napoli per serrare i ranghi; il secondo, una fase di confronto che riguardi Forza Italia in Sicilia, con l’obiettivo di elaborare una piattaforma programmatica che non sia solo patrimonio di noi azzurri, ma dell’intero centrodestra“.

“La Sicilia è un’Isola bellissima ma complessa e il ruolo del coordinatore regionale di un partito non è mai semplice. Nonostante tutto, Gianfranco Micciché ha sempre dimostrato di avere conoscenza profonda delle esigenze del territorio e di sapere interpretare al meglio le istanze dell’elettorato di centro-destra. Ciò ha permesso al nostro partito, nonostante il calo di consensi che purtroppo sta vivendo in molte regioni d’italia, di mantenere a tutte le ultime tornate elettorali percentuali di consenso a due cifre di cui andiamo orgogliosi” così Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e Vice Presidente del gruppo azzurro in Senato. “Al netto delle polemiche sterili e pretestuose di alcuni -prosegue-, finalizzate probabilmente a conquistare nuovi e maggiori spazi personali d’azione, Gianfranco Micciché attualmente rimane l’unica persona che sia in grado di gestire la complicata situazione politica siciliana, ovviamente col supporto e il contributo di tutti noi. Al Presidente Berlusconi e’ gia’ stata inviata una lettera firmata da nostri parlamentari siciliani a tutti i livelli che rinnova la fiducia nei confronti di Micciché. La politica si fa con i numeri e Forza Italia in Sicilia e’ ancora un partito forte. A contare sono i risultati mentre le polemiche, gli attacchi sui quotidiani, le dinamiche dettate dai personalismi di qualcuno che tanto male fanno e hanno fatto al nostro partito, annoiano e rischiano di diventare un boomerang per chi crede ancora che fare politica sia semplicemente collezionare qualche incarico in più” conclude Giammanco.