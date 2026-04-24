“Buon lavoro a Nino Minardo, per il nuovo incarico alla guida di Forza Italia in Sicilia”. Lo dichiara Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana nel governo Schifani. “Rimaniamo a disposizione del commissario, persona seria e di grandi prospettive politiche. Lo facciamo con spirito di squadra, certi che saprà guidare questa fase con equilibrio e capacità”. “In questa fase serve concretezza: stare nei territori, ascoltare amministratori e cittadini e dare continuità al lavoro già avviato”. “Sono certo che, lavorando insieme, si potrà rafforzare ulteriormente la presenza di Forza Italia in Sicilia”. Conclude

Il cambio al vertice di Forza Italia in Sicilia è ormai definito. Antonio Tajani ha comunicato la decisione ai principali esponenti del partito: sarà Nino Minardo il nuovo commissario regionale.

Sul nome del parlamentare modicano è arrivato il via libera da parte di tutta Forza Italia. Marcello Caruso, finora alla guida del partito e stretto collaboratore di Schifani a Palazzo d’Orléans, lascia quindi l’incarico al presidente della Commissione Difesa della Camera, chiamato ora a guidare la fase di riorganizzazione del partito nell’isola.