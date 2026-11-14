Nessuna frattura interna né intenti polemici nei confronti dell’esecutivo regionale guidato da Renato Schifani. È la precisazione affidata a una nota stampa da Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia, intervenuta per chiarire i contorni dell’incontro svoltosi ieri tra esponenti azzurri dell’Isola.

La nota affidata a una agenzia di stampa

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, la parlamentare ha definito “fuorviante” la ricostruzione apparsa su alcuni quotidiani in merito alla riunione, alla quale la stessa Siracusano ha preso parte in videocollegamento insieme al deputato Nino Minardo, al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, oltre a diversi deputati regionali e sindaci siciliani del partito.

“L’incontro non ha avuto alcun intento polemico nei confronti del governo Schifani”, ha chiarito il sottosegretario, riconducendo il vertice a una normale dinamica di lavoro politico e istituzionale. “La riunione è stata semplicemente un’occasione di confronto proficuo, per fare il punto della situazione e per avanzare alcune possibili proposte di modifica alla legge di bilancio regionale e – per quanto di mia competenza – alla finanziaria nazionale”.

Una occasione di proficuo confronto

Nel ribadire la piena sintonia con l’operato delle istituzioni, Siracusano ha poi espresso apprezzamento per l’attività svolta finora su entrambi i fronti legislativi. “Nelle ultime settimane è stato fatto un ottimo lavoro sia per la legge di bilancio regionale che per quella nazionale”, ha sottolineato l’esponente azzurra, richiamando la complessità dell’attuale scenario globale, “segnato dalle guerre in corso, dall’aumento dei costi delle materie prime e, soprattutto, dal rincaro dell’energia”.

In conclusione, la deputata di Forza Italia ha rivendicato il metodo partecipativo adottato dal partito in vista dei prossimi passaggi parlamentari: “Ovviamente si può sempre fare meglio, e proprio per questo Forza Italia ha un atteggiamento di ascolto attento nei confronti dei territori e continuerà ad averlo anche in occasione dell’esame dei prossimi provvedimenti all’ordine del giorno del Parlamento”.