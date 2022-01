il caso

Prosegue l’allarme lungo la strada provinciale 37 che collega Palermo a Belmonte Mezzagno. Il distacco di una porzione di parete rocciosa con danneggiamento strutturale galleria ha provocato la chiusura dell’unica via di accesso a Belmonte. Dopo mesi di mancati interventi, qualcuno ha preferito rischiare la sorte, rimuovendo i blocchi di cemento, per passare lo stesso dalla strada.

“Rischio crollo”

Una situazione che desta la preoccupazione degli abitanti del luogo, visto che la strada è pericolosa e la galleria paramassi rischia di crollare. La montagna, infatti, tre mesi fa (l’1 novembre) è franata sopra la galleria, determinando la situazione di pericolo per la viabilità, e la conseguente chiusura dalla strada SP37.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, ma la situazione non appare semplice. Il peso dei massi sopra il “tunnel” potrebbe creare non pochi problemi ai piloni che reggono la galleria.

Comune quasi isolato

Ciò ha reso complicato il collegamento con i comuni della provincia di Palermo e dell’hinterland di Belmonte Mezzagno, anche perché questa chiusura si somma alle altre strade provinciali chiuse per caduta massi: la SP38 e la SP126.

Poco dopo – il 17 novembre – si è registrato un altro crollo di un grosso masso, per fortuna, senza gravi conseguenza, né feriti.

Il vertice e il nulla di fatto

Sono intervenuti in un vertice istituzionale urgente nei mesi scorsi i rappresentanti della protezione civile, con l’assessore regionale al Territorio Toto Cordaro, il dirigente generale del corpo forestale della Regione Giovanni Salerno, il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo con alcuni componenti della giunta, i rappresentanti della Città Metropolitana.

Nonostante ciò pare che non siano partiti gli interventi sperati dai cittadini del comprensorio. Ecco perché qualcuno, incurante della situazione di pericolo, pare abbia deciso di rimuovere i “new jersey” che bloccavano l’accesso alla galleria a rischio.

Toccherà ai tecnici del Soccorso alpino verificare le nuove condizioni della montagna per stabilire i migliori interventi per mettere in sicurezza il costone roccioso.