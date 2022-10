alla casa del cinema di roma

Si è svolta ieri mattina alle ore 11.30 presso la Casa del Cinema di Roma La presentazione del francobollo della serie tematica ‘Eccellenze italiane dello Spettacolo’ dedicato alla coppia di attori siciliani formata da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Due grandi ricorrenze nel 2022

Il francobollo nasce in occasione dei 100 anni della nascita di Ciccio Ingrassia e per i 30 anni della morte di Franco Franchi.

I presenti all’evento

















All’evento erano presenti i figli dei due attori Giampiero Ingrassia, Massimo Benenato e Maria Letizia Benenato, con Giuseppe Li Causi, fan e cultore dei due comici nonché promotore per l’emissione del francobollo commemorativo.

Presente anche Lino Banfi che ha raccontato alcuni aneddoti su Franco e Ciccio, inoltre hanno partecipato Stefano Reali, Edy Angelillo, Roberto Ciufoli e tanti altri personaggi dello spettacolo e della cultura.

L’annuncio lo scorso giugno

L’emissione del francobollo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia era stata annunciata con gioia dallo stesso Li Causi nel mese di giugno.

Il contributo dei due artisti alla cultura siciliana e italiana

“Lo scorso ottobre – aveva detto Li Causi, storico dei due artisti – ho inviato una raccomandata al ministero dello Sviluppo economico chiedendo l’emissione di un francobollo dedicato a Franco e Ciccio, giusto nell’anno delle due ricorrenze. Nella lettera ho sottolineato quanto i due artisti abbiano dato alla cultura siciliana e italiana, raccontando anche la mia storia e quello che in questi anni ho fatto per ricordarli”.

Felici i familiari di Franco e Ciccio e lo storico

E ancora: “Si tratta di una notizia che ha reso felici i figli dei due artisti e che riempie di soddisfazione anche me che in questi anni ho fatto tutto quello che potevo per tenere sempre viva la loro memoria”.

Il francobollo dunque, sarà anche una occasione, per le giovani generazioni, di conoscere i due indimenticabili artisti palermitani che, nonostante il successo nazionale, avevano sempre riservato nel loro cuore un posto in prima fila per la Sicilia e per Palermo in particolare.