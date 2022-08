Viveva a Palermo ed era da tempo malata di Alzheimer

E’ morta all’età di 89 anni Stefania Benenato, Palermitana, sorella del grande attore Franco Franchi. Era da tempo malata di Alzheimer e per questo si era ritirata a vita privata. Fin quando ha potuto ha presenziato a diverse cerimonie ed anche in importanti salotti televisivi per ricordare la figura del fratello e del grande amico e partner Ciccio Ingrassia.

La grande somiglianza

Un po’ come il fratello aveva sempre il sorriso sulla bocca. Fisicamente gli somigliava moltissimo e di questo “Fana”, diminutivo con il quale veniva chiamata, ne andava fiera. Era stata alla Rai alle trasmissioni “La prova del cuoco” e “I soliti ignoti”. In quest’ultima apparizione era stata utilizzata come partecipante e i concorrenti erano stati interpellati se fosse la sorella di Franco Franchi. Lei nei salotti televisivi andava ben volentieri, volava a Roma ed era felice di parlare del fratello e del suo enorme successo.

Palermo non ha mai dimenticato Franco Franchi

Una Palermo e una Sicilia in generale che non ha mai dimenticato Franco Franchi. Tante le iniziative che sono state portate avanti in sua memoria, l’ultima nel dicembre scorso, a 29 anni dalla morte dell’artista. Un gruppo di amici del rione Monte di Pietà al Capo, quartiere che ha dato i natali al celebre Franco Franchi il 18 settembre 1928, ha deposto una targa commemorativa nell’abitazione in cui visse la sua gioventù, sita al vicolo delle Api. L’idea della donazione è stata fortemente voluta da Gioacchino Tramuto, rappresentate dell’Associazione per i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia al Monte di Pietà e dall’allora consigliere comunale e presidente della sesta commissione attività produttive del Comune di Palermo, Ottavio Zacco.

Il ricordo del Comune di Palermo

“La scomparsa di Stefania Benenato lascia un vuoto nella nostra città. Il suo sorriso e la sua simpatia sono sempre stati coinvolgenti ed è con queste peculiarità che ha sempre portato avanti il ricordo del compianto fratello Franco Franchi. Il suo umorismo l’ha portata a essere sempre circondata da affetto. Il mio pensiero e la mia vicinanza in questo momento di dolore sono rivolti alla famiglia di Stefania Benenato”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla, apprendendo della morte di Stefania Benenato.

Anche l’assessore alla Cultura, Giampiero Cannella ha espresso il cordoglio. “Ha dedicato tutte le sue energie per mantenere vivo il ricordo del fratello, Franco Franchi, attore e caratterista geniale, figlio dell’anima cittadina più profonda e vera. Con la Benenato scompare una testimone diretta di una stagione nella quale la palermitanità è stata sinonimo di professionalità artistica, spettacolo, e leggerezza”.