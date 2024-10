Palermo si prepara a dare l’ultimo saluto a Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo e figura di spicco nel settore turistico siciliano, scomparso improvvisamente all’età di 59 anni a causa di un infarto. I funerali si terranno questa mattina, mercoledì 30 ottobre, alle 9.30 nella chiesa di San Domenico a Palermo. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio nel mondo del turismo, come testimoniano i numerosi messaggi di condoglianze giunti alla famiglia e pubblicati sui social network.

Il dolore straziante della moglie Rosi Di Stefano

“Scusate se non rispondo, sono morta con lui”. Con queste parole cariche di dolore, Rosi Di Stefano, moglie di Nicola Farruggio, giornalista e imprenditrice, esprime lo sgomento e l’incredulità per la tragica e improvvisa scomparsa del marito. La morte di Farruggio ha lasciato un vuoto incolmabile nella città di Palermo, dove era stimato e apprezzato per il suo impegno e la sua passione per il settore turistico.

L’ultimo post su Facebook e la passione per il lavoro

Nicola Farruggio è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava al lavoro, dopo aver fatto colazione al Mondello Glam Hotel, la sua ultima struttura alberghiera, inaugurata di recente. Un’alba immortalata in una foto pubblicata su Facebook, l’ultimo post di Farruggio, testimonia la sua dedizione al lavoro e la passione per il suo ultimo progetto, il Mondello Glam Hotel, sul quale aveva investito energie e risorse. La corsa in ospedale si è rivelata purtroppo inutile. Oltre alla moglie Rosi, lascia due figli.

Una vita dedicata al turismo e l’impegno per la categoria

La scomparsa di Nicola Farruggio, albergatore di terza generazione, la cui storia familiare nel settore inizia negli anni ’20 con il nonno, evidenzia la sua profonda dedizione al mondo del turismo. Nato letteralmente in una camera d’albergo, Farruggio ha sempre dimostrato un impegno instancabile per la sua professione e per la difesa degli interessi degli albergatori, soprattutto durante il difficile periodo della pandemia da Covid-19, che lo aveva profondamente segnato a causa delle restrizioni e delle preoccupazioni per il futuro del settore.

Il ricordo delle istituzioni e dei colleghi

Numerose le testimonianze di cordoglio giunte da parte delle istituzioni e dei colleghi. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Farruggio. Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, ha ricordato con affetto e commozione la figura di Farruggio, sottolineandone l’impegno, la passione e la professionalità, oltre alla profonda amicizia che li legava. “Perdiamo un uomo perbene e buono”, ha concluso la Di Dio.

Like this: Like Loading...