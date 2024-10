È morto Nicola Farruggio, 59 anni, presidente Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana. La causa della morte sarebbe un infarto fulminante.

Proprio qualche settimana fa, Farruggio aveva aperto un altro albergo, il Mondello Glam Hotel Spa Resort & Terrace nella località balneare a due passi da Palermo.

Sgomento del sindaco Lagalla

“Ho appreso con sgomento della prematura scomparsa del presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana Nicola Farruggio.

Negli anni il presidente Farruggio ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante con cui dialogare per il miglioramento del settore ricettivo di Palermo e con cui confrontarsi per rendere la nostra città sempre più attrattiva. Il mio pensiero in questo momento di dolore va alla sua famiglia, alla quale rivolgo il cordoglio e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

Cordoglio dell’Assessore Edy Tamajo e del Commissario Irsap Gualdani

“La notizia della prematura scomparsa di Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana, ci lascia profondamente addolorati. Farruggio è stato una figura di grande valore per il settore turistico e alberghiero siciliano, sempre disponibile al confronto e all’ascolto per il bene della nostra comunità. La sua visione e il suo impegno per la crescita e l’attrattività di Palermo e della Sicilia rimarranno un punto di riferimento per tutti noi,” ha dichiarato l’Assessore alle Attività Produttive, Edy Tamajo. “Rivolgo alla famiglia le mie più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intero Assessorato.”

Anche il Commissario straordinario dell’IRSAP, Marcello Gualdani, ha espresso il suo cordoglio: “Con la scomparsa di Nicola Farruggio perdiamo una voce autorevole e preziosa per il turismo siciliano, un settore che lui stesso ha contribuito a far crescere e valorizzare. La sua dedizione è un esempio per tutti noi, e il suo contributo lascia un’eredità importante. Alla sua famiglia va il nostro sincero affetto e sostegno in questo momento di dolore”.

Condoglianze di Blog Sicilia e dell’editore Biagio Semilia

Sentite condoglianze alla famiglia di Nicola Farruggio da parte della redazione di BlogSicilia e del suo editore Biagio Semilia.

Gangi, tutta la comunità esprime cordoglio

Sulla improvvisa scomparsa di Nicola Farruggio, 59 anni, presidente Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana, il cordoglio del sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, della giunta e del consiglio comunale: “Con sgomento ho appreso della prematura scomparsa del presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana Nicola Farruggio, un caro amico di Gangi e marito della direttrice artistica della istituzione Gianbecchina, Rosa Di Stefano, a lei e a tutta la famiglia va il cordoglio mio personale e della giunta comunale, del presidente del consiglio e del consiglio comunale. Tutta la comunità gangitana si stringe a Rosa ai suoi cari in questo momento di profonda tristezza”.

Gesap, siamo profondamente addolorati

“Ci addolora profondamente aver appreso della prematura scomparsa di Nicola Farruggio, imprenditore alberghiero, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana degli albergatori”.

Lo dice il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato, a nome di tutto il cda della società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, dove gli albergatori palermitani hanno una piccola quota sociale. “Farruggio è stato un faro per il turismo siciliano, sempre pronto a sfide importanti nel settore alberghiero e interlocutore valido con le istituzioni”, ha concluso Burrafato.

A ricordare Farruggio anche Natale Chieppa, ex direttore generale di Gesap, da poco in pensione: “è stato per anni un valido partner di Gesap in progetti per la promozione turistica e per lo sviluppo del turismo a Palermo”.