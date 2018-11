La nota del Comune

Il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico ha emesso oggi una ordinanza che dispone, per la giornata di domani in occasione dei funerali in Cattedrale delle vittime della inondazione di Casteldaccia – la chiusura al transito veicolare, anche per gli autorizzati, di via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Porta Nuova e Piazza Villena esclusa (Quattro Canti), inclusi tutti gli attraversamenti.

Il provvedimento sarà valido dalle ore 8 alle ore 16 di domani, martedì 6 novembre

Contestualmente, a Piazza Sett’Angeli ed in Via dell’Incoronazione, viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nell’intera area, anticipato alla mezzanotte del 6 novembre, eccetto i veicoli delle Autorità.

E’ autorizzato, dalle 8 alle 16 di domani, l’ingresso e la sosta in Piazza del Parlamento ai veicoli delle Autorità e dei familiari delle vittime.

I funerali delle nove vittime della tragedia di Casteldaccia saranno celebrati domani in Cattedrale a Palermo, alle 11, da monsignor Giuseppe Oliveri, il vicario generale di Palermo e concelebrati dal parroco della Cattedrale monsignor Filippo Sarullo. L’arcivescovo di Palermo Coarrado Lorefice si trova all’estero e non è riuscito a rientrare a Palermo.