Furbetta del reddito di cittadinanza a Carini, ha il marito in carcere e percepisce il sussidio

Ignazio Marchese di

22/10/2020

I militari della Tenenza di Carini hanno individuato una donna che percepisce il reddito di cittadinanza fin dal mese di marzo del 2020 che ha omesso di indicare nella prescritta richiesta inviata all’Inps che il proprio coniuge, – gravato da innumerevoli precedenti penali, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti, smaltimento e raccolta abusiva di rifiuti, furto, evasione dagli arresti domiciliari – è detenuto, dal mese di marzo del 2019, presso la casa circondariale di Palermo “Pagliarelli”. Tenuto conto che tale circostanza costituisce causa ostativa alla concessione del beneficio i finanzieri hanno proceduto a denunciare D.A. alla Procura di Palermo per le violazioni previste dagli artt. 3 e 7 del D.L. 4/2019 e, contestualmente, hanno sottoposto a sequestro preventivo la “Card reddito di cittadinanza” nonché a segnalare l’indebita percettrice al locale Ufficio I.N.P.S. per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca/decadenza del beneficio e per il recupero coattivo della somma già indebitamente percepita, pari ad € 6.150,00. L’attività di servizio conferma il ruolo di polizia economico-finanziaria affidato al Corpo della Guardia di Finanza, a contrasto di coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di disagio.

