I carabineri indagano

Un furgone di una ditta di carni è stato rubato la scorsa notte ad Altofonte (Palermo). Il mezzo di una ditta di Santa Cristina Gela era parcheggiato quando i ladri sono entrati in azione e lo hanno portato via.

Dopo qualche ora i carabinieri lo hanno trovato bruciato e completamente distrutto a Misilmeri. Indagini sono in corso da parte dei militari per risalire agli autori e per stabilire se dietro a questo strano furto vi sia o meno il tentativo di un’estorsione.

E’ stato sentito il titolare dell’azienda e anche il dipendente che aveva in uso il mezzo.

Furto in un distributore di carburante all’Addaura, quattro arresti

Pochi giorni fa carabinieri della compagnia Palermo San Lorenzo e del nucleo radiomobile hanno arrestato 4 giovani palermitani di età compresa tra i 26 e i 32 anni per furto aggravato.

I militari, grazie a una segnalazione arrivata al 112-nue, sono intervenuti per un furto in un distributore di carburante in lungomare Cristoforo Colombo a Palermo e hanno iniziato a cercare la vettura riuscendo a intercettarla a bordo di un’autovettura nella zona dell’Addaura.

I quattro non appena hanno visto i carabinieri cercavano di darsi alla fuga ma venivano bloccati poco dopo con ancora nell’abitacolo la cassetta di sicurezza del distributore automatico di alimenti con circa 150 euro, arnesi da scasso e un passamontagna. L’auto era rubata. Gli indagati sono stati anche denunciati per ricettazione. Il gip ha convalidato gli arresti.

Furto in abitazione a viale del Ciclope, rubati Pc ed una vettura

Ladri in casa mentre marito, moglie e figli erano in casa a dormire. È successo a Partanna Mondello in viale del Ciclope a Palermo. I ladri sarebbero entrati e senza farsi sentire avrebbero rubato un pc, un altro dispositivo elettronico e pure l’auto la Citroen C3. A denunciare l’episodio sono state le stesse vittime, la mattina successiva, dopo aver trovato l’abitazione a soqquadro, con oggetti sparsi ovunque e cassetti rovistati, e constatato il furto. Marito e moglie hanno chiamato il 112 prima di andare a sporgere denuncia in caserma.

I militari dell’Arma sono intervenuti nell’abitazione e hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di video sorveglianza installate tra via Galatea e nelle strade limitrofe.