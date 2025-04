Un furgone rubato e senza assicurazione da un mese in centro a Palermo era diventato luogo di prostituzione e spaccio. Da un mese i residenti in via Pavia a due passi dalla stazione centrale e degli uffici del Comune hanno segnalato la presenza del mezzo attorno al quale si creavano sempre assembramenti e risse a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Oggi nel primo pomeriggio, carabinieri e agenti della polizia municipale lo hanno rimosso e portato in un deposito giudiziario.

“Erano alcune settimane che i residenti chiedevano con urgenza la rimozione del furgone – dice Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione – Era stato segnalato che quel furgone era utilizzato da alcune prostitute della zona e come luogo di spaccio dove venivano nascoste le dosi di droga. Io stesso avevo segnalato alla polizia municipale e ai carabinieri. Adesso oggi è arrivato il carro attrezzi e lo ha portato via”.