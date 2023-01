Furto ai danni del Bar Mistral in piazza Bordonaro a Palermo. I ladri hanno forzato la saracinesca e hanno portato via diverse stecche di sigarette e alcune migliaia di euro che si trovavano in cassa.

Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e i poliziotti della scientifica hanno eseguito i rilievi per cercare tracce utili per risalire agli autori.

“Abbiamo perso la tranquillità”. Così Ron Garofalo, gestore del bar pizzeria Mistral di piazza Bordonaro, nella borgata marinara di Vergine Maria, a Palermo, commenta il furto subito la scorsa notte. “Eravamo tranquilli, – aggiunge il commerciante – episodi del genere non succedevano da dieci anni. Purtroppo abbiamo perso la tranquillità. Evidentemente siamo in guerra”.

Furto con esplosivo in un market a Palermo

Furto con esplosione al Penny Market a Palermo in via Sciuti. I ladri hanno cercato di fare esplodere la cassa continua con delle bombole. I ladri sono entrati nel supermercato hanno utilizzato l’acetilene per aprire la cassa.

La forte esplosione ha allarmato i residenti che hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati insieme ai vigili del fuoco. Il gruppo di ladri a bordo di una vettura è stato intercettato dai militari.

Inseguimento e incidente

Ne è nato un inseguimento. L’auto dei malviventi ha avuto un incidente in via delle Alpi ad angolo con viale Lazio.

Subito dopo l’inseguimento e l’incidente in viale Lazio uno dei ladri è stato bloccato dai carabinieri. Nella vettura sono stati trovati i soldi appena rubati e le bombole di acetilene utilizzate per forzare la cassaforte.

Complice fugge

Un secondo ladro è riuscito a fuggire. Non è escluso che ci fossero altri complici con altre auto. Sono in corso indagini per individuare il commando che ha messo a segno il colpo.







I due ladri del Penny Market erano riusciti a portare via 20 mila euro dalla cassaforte. Dopo il colpo i carabinieri chiamati dai residenti sono arrivati insieme ai vigili del fuoco. I militari hanno visto due persone, a bordo di una Fiat 500, stavano fuggendo.

E’ nato un inseguimento finito contro una Peugeot 107 tra viale delle Alpi e viale Lazio. I due giovani sono fuggiti a piedi. Uno è stato bloccato dai militari e arrestato. Nell’auto c’erano ancora 20 mila euro in banconote. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il palazzo.