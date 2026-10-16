La Polizia di Stato ha denunciato un catanese di 36 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, ritenuto il responsabile di un furto compiuto all’interno di una casa vacanze nel centro storico di Catania ai danni di una famiglia di turisti statunitensi.

I fatti risalgono a pochi giorni prima della denuncia. Le vittime, rientrate nell’alloggio dopo un’assenza di un paio d’ore, hanno trovato la casa a soqquadro e hanno constatato la sparizione di uno zaino e di una valigia contenenti documenti ed effetti personali. Dopo la scoperta, la famiglia ha formalizzato la denuncia presso il commissariato di pubblica sicurezza Nesima.

Gli agenti hanno avviato le indagini acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Dall’analisi delle immagini e dalla comparazione dei volti con i profili di pregiudicati con precedenti specifici, i poliziotti hanno riconosciuto l’autore del furto mentre si allontanava trascinando il bagaglio. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reiterati furti in strutture ricettive ed esercizi commerciali.

Salva la presunzione di innocenza dell’indagato fino a condanna definitiva, il 36enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania per furto aggravato.