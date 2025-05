Furto di cavi di rame lungo la linea ferrata tra Trabia e Termini Imerese. Dopo l’alert lanciato dai sistemi di sicurezza, la società Rfi che gestisce la tratta ha accertato un furto di rame di circa 50 metri di cavi sfilati via dall’impianto elettrico. Ancora da quantificare il danno. L’impianto è stato subito ripristinato da una ditta e la circolazione ferroviaria non ha subito problemi o ritardi.

Risale a poche settimane fa il furto di circa 200 metri di cavi in rame nel deposito Amat di via Roccazzo, a Passo di Rigano, dove i ladri sono riusciti a intrufolarsi di notte, a bordo di un camion, nonostante la presenza del personale in servizio di notte e delle 120 telecamere che, però, si attivano solo in caso di incendio.

I cavi in rame rubati sono quelli appartenenti all’impianto che si sta realizzando per ricaricare l’ultima partita di bus elettrici acquistati dalla partecipata. A presentare denuncia il presidente della società gestisce il servizio di trasporto pubblico che, alla luce di questo episodio, ha deciso di potenziare la videosorveglianza per renderla attiva 24 ore su 24.

Risale invece a marzo un furto di decine di chili di cavi in rame dalla stazione ferroviaria di Brancaccio, in via Giafar, dove il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito di sventare il colpo. Alla vista delle pattuglie dell’Arma, infatti, i ladri sono scappati a mani vuote prima ancora di potere caricare la refurtiva su un furgone.