A Palermo, a palazzo Riso

Le sue ali blu si muovono in volo come onde del mare. E’ una farfalla davvero straordinaria quella che oggi, proprio nel giorno di primavera, è nata all’interno della Casa delle Farfalle di Palermo.

Biologi, entomologi e operatori della struttura si sono messi tutti intorno all’incubatrice aspettando che nascesse, lasciando l’involucro da crisalide per diventare una bellissima farfalla tropicale.

L’hanno chiamata “Gaia”, in onore della Terra, con il chiaro obiettivo di lanciare un messaggio ambientalista affinché chi sta nella stanza dei bottoni prenda le giuste decisioni per l’ambiente e per la tutela della natura. “Gaia” è una farfalla tropicale areale, originaria del Messico e della Colombia, e appartiene alla famiglia “Myscelia Ethusa”.

Ma ad arricchire oggi le emozioni all’interno della Casa delle Farfalle di Palermo, come sempre frequentata da scolaresche, famiglie e turisti, sono state anche altre bellissime farfalle colorate e l’arrivo di un ospite davvero speciale, un insetto a sei zampe che è molto simile alle foglie e che si trova all’interno dell’area speciale dedicata agli insetti rari, tutti da scoprire.

La Casa delle Farfalle di Palermo si trova a Palazzo Riso, sede del Museo d’arte contemporanea e moderna della Sicilia (corso Vittorio Emanuele, 365), e sarà fruibile fino a metà giugno. E’ aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 mentre il sabato e domenica è aperta dalle 10 alle 19. Per info sitoweb www.lacasadellefarfalle.com

