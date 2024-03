“Verità e giustizia per Kitim Cessay”, il gambiano 25enne accoltellato e investito il 5 marzo, nel mercato storico di Ballarò a Palermo, e morto il 20 marzo, dopo un ricovero all’ospedale Policlinico.

La comunità Gambiana parla di razzismo

A chiederlo le associazioni gambiane. “Kitim era residente a Palermo dal 2016, dove ha costruito relazioni e la sua famiglia: aveva una moglie e un figlioletto – dicono le associazioni e ai familiari – quello che è successo vicino a Porta Sant’Agata non è stato un incidente stradale, ma un atto di violenza con arma da taglio e un successivo tentativo di travolgerlo con l’auto”.

Una manifestazione martedì 26

Domani, martedì 26 marzo alle 16, a piazza Sant’Agata, è prevista una manifestazione. “Rompiamo il silenzio intorno alla morte di Kitim per rivendicare – afferma l’associazione gambiana di Palermo, insieme al Movimento Right2B, Ragazzi Baye Fall Palermo Aps, Giocherenda e Maldusa – che la verità su quello che è successo esca; che la polizia assicuri che le indagini sono in corso, che le riprese delle telecamera, che con certezza sappiamo essere presenti sul luogo, tra cui una telecamera a 360 , siano state acquisite, e che i risultati dell’autopsia vengono comunicati tempestivamente ai familiari”.

Era la sua città

“Kitim è morto nella sua città, in un contesto e periodo scandito da diversi episodi di violenza razzista. Le persone marginalizzate, e soprattutto quelle vittime di razzismo, subiscono abusi e violenza fisica e verbale, diciamo basta – proseguono le associazioni – alla violenza e al razzismo. Non si possono ignorare i problemi vissuti da tante persone nei quartieri popolari di Palermo, fra cui Ballarò, ormai marcati da una totale mancanza di servizi statali”.

Inchiesta per omicidio

La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio disponendo il sequestro delle cartelle cliniche e della salma che è stata trasferita all’Istituto di medicina legale per l’autopsia. Il giovane è arrivato a Palermo dall’Africa ormai diversi anni fa conviveva con una donna dalla quale aveva avuto un figlio. Il 5 marzo scorso il giovane è andato in ospedale per una brutta ferita, inferta con un’arma da taglio. I medici si sono presi cura di lui e hanno segnalato il fatto alla polizia che è intervenuta al pronto soccorso per ricostruire i contorni della vicenda. Il giovane non avrebbe detto nulla agli investigatori. Tra le ipotesi una possibile lite finita nel sangue a Ballarò.