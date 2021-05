Indagato l'autista dell'auto

A Palermo l’ultimo saluto a Gandolfa Ilarda, travolta in via Libertà

Tante le persone per l’ultimo saluto a Galdolfa Ilarda, 47 anni, morta a Palermo in un tragico incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Libertà e via Duca della Verdura. I funerali stamani nella parrocchia di Santa Teresa. Da tutti era chiamata Ghendy la donna, una catechista apprezzata, che aveva fatto della sua vita una missione per i giovani.

L’ultimo saluto proprio nella chiesa in cui prestava servizio. I ragazzi la apprezzavano per la sua voglia di sorridere sempre, per il suo amore incondizionato alla vita. È morta stringendo in mano un rosario. Nonostante l’intervento del 118 la donna è morta sul posto. Violentissimo l’impatto con l’auto che l’ha travolta.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili urbani, il personale sanitario del 118 che ha tentato di soccorrere la malcapitata per la quale non c’è stato nulla da fare e personale addetto al traffico e alla manutenzione stradale per interdire la circolazione. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto a un passaggio regolato da un semaforo e coperto anche dal sistema di telecamere di videosorveglianza della città.

Intanto, come riporta il Giornale di Sicilia, è indagato per omicidio stradale l’uomo di 71 anni che lunedì mattina ha investito la donna. Le prime risposte sono arrivate dalle immagini di videosorveglianza della zona, con le telecamere che hanno ripreso la tragedia. All’autista, che si è fermato dopo l’incidente, è stata anche ritirata la patente in attesa di altri sviluppi dell’inchiesta e potrebbe significare che la dinamica dell’incidente ha portato gli investigatori a valutare pesanti indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Tra le ipotesi c’è che non abbia rispettato il semaforo rosso.