Le operazioni tra le vie libertà e marchese Villabianca

I carabinieri hanno arrestato una gang di giovani mentre ruba pezzi di auto parcheggiate. In 6 arrestati dai militari della stazione Palermo Centro. Le accuse sono di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Due giovani di 25 e 18 anni, sono stati sorpresi dopo aver forzato lo sportello di una Fiat 500 nella centralissima piazza Verdi, a due passi dal comando provinciale. Hanno tentato di darsi alla fuga a bordo di un’altra autovettura. L’inseguimento è poi terminato in piazza Giulio Cesare, dove sono stati bloccati. Gli arresti convalidati dal gip di Palermo, che ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’altra operazione nelle vie Libertà e marchese di Villabianca

In via della Libertà, all’altezza di via Quintino Sella, una pattuglia della stazione Palermo Crispi ha bloccato un 23enne e un 18enne. I due avevano preso i fari posteriori di una Smart. Per entrambi i giovani il gip ha convalidato l’arresto per furto aggravato. In via marchese di Villabianca, invece, un 35enne e un 31enne sono stati fermati dai militari della stazione Palermo Crispi. I due stavano tagliando con un seghetto elettrico il catalizzatore di una Hyundai. Per entrambi, dopo la convalida dell’arresto, il gip ha disposto l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il boom dei furti d’auto

A Palermo il fenomeno della gang più o meno organizzata che ruba auto, moto, biciclette e altri mezzi sta crescendo sempre di più. Adesso i cittadini si stanno organizzando per combattere questa piaga. Da mesi, infatti, sui social è nato un gruppo che conta già quasi 15.000 utenti in cui vengono pubblicati ogni giorno decine di annunci di oggetti smarriti o rubati a Palermo e provincia.

Cittadini organizzati sui social

All’interno del gruppo c’è di tutto, dalle auto rubate alle targhe, alle moto, agli scooter, alle biciclette. Ogni giorno si contano almeno 10 post da parte di utenti che sono state vittime di furto. All’interno del gruppo c’è anche chi segnala la presenza di auto sospette, con oggetti smontati, pezzi asportati, posteggiate nelle vie cittadine o della provincia palermitana.